Macaristan'da Sıra Dışı Bir Mezar Kazma Şampiyonası Düzenlendi

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Macaristan'da Sıra Dışı Bir Mezar Kazma Şampiyonası Düzenlendi

Macaristan'daki mezarlıklardan birinde alışılmışın dışında uluslararası bir yarışma düzenlendi. Mezar kazma üzerine organize edilen bu müsabaka ilk bakışta sıra dışı görünebilir. Ancak 5 Eylül günü bu yarışmada 38 katılımcı ellerine kazma ve kürek alarak, hünerlerini sergiledi. Bu haber AP News tarafından duyuruldu.

Söz konusu yarışma, Macaristan Mezarlıkları Koruma ve Bakım Derneği'nin girişimiyle düzenlendi. Etkinliğin temel amacı, mezarcılık mesleğinin kendine has yönlerini ve bu alandaki ustalığı göstermek, aynı zamanda ölümle ilgili algılara yeni bir yaklaşım kazandırmaktır.

Yarışma, Macaristan'ın kuzeyinde bulunan Nyergesújfalu şehri mezarlığında gerçekleştirildi. Buradaki kuru ve sert toprak, 19 takımdan oluşan mezarcılar için ciddi bir sınav oldu. Güneşli ve sıcak hava koşullarına rağmen, ikişer kişilik ekipler belirlenen standartlara göre en hızlı ve düzgün mezarı kazmak için tüm güçlerini ortaya koydular.

İnsanlar topraklı alanda küreklerle kazı çalışmaları yapıyor.

Müsabaka sonunda birinciliği Robert Nad ve takım arkadaşı Laszlo Kiss'ten oluşan ikili kazandı. Kazanan takımın temsilcisi, yarışmadaki temel kriterin hız olduğunu vurguladı.

“Burada güzellik değil, hız ön planda”, dedi Robert Nad.

Ancak mezar kazmada sadece hızın değil, doğruluk ve kalitenin de önemli olduğu belirtildi. Nad'ın ifadelerine göre, defin töreni için mezar hazırlanırken belirlenen ölçülere kesinlikle uyulması ve sonuçta mezarın düzgün görünmesinin sağlanması gerekiyor.

“Defin töreni için mezar kazarken onun tam ölçülerine çok dikkat etmeniz ve düzgün çıkmasını sağlamanız gerekir”, diye ekledi.

Yarışma kurallarına göre, katılımcıların kazdığı mezarın derinliği 1,6 metre, uzunluğu 2 metre ve genişliği 0,8 metre olması gerekiyordu. Bu ölçülerden sapmadan, belirlenen işi mümkün olduğunca hızlı tamamlamak yarışmanın temel şartlarından biriydi.

Sonuç olarak kazanan takım mezarı 1 saat 21 dakikada kazarak en iyi sonucu elde etti. Yarışmanın galipleri ödül olarak 200 bin Macar forinti, yani yaklaşık 640 dolar tutarındaki para ödülünü kazanarak aralarında paylaştılar.

Açık alanda bir grup erkek küreklerle yer kazıyor.

Müsabaka boyunca güvenlik konusuna da özel önem verildi. Kurallara göre, her takımdan aynı anda sadece bir kişi mezar içinde çalışabilirdi . Takımın ikinci üyesi ise kazılan toprağı dışarı çıkarmak, çevreyi temizlemek ve çalışma alanını düzenlemekle görevliydi.

Aynı zamanda ikinci katılımcının mezarın içine girmesine izin verilmedi. Bu kural, yarışma sürecinde katılımcıların güvenliğini sağlamak amacıyla getirildi.

Böylece Macaristan'daki bu sıra dışı şampiyona, mezarcılık mesleğinin de kendine has bir ustalık, doğruluk, fiziksel hazırlık ve hız gerektirdiğini gözler önüne serdi.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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