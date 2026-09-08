Özbekistan boks milli takımı Japonya'ya sürpriz bir kadroyla gitti

Dört yılın en önemli müsabakalarından biri olan Yaz Asya Oyunları'nın başlamasına sayılı günler kala, Özbekistan boks milli takımı radikal bir hamle yaptı. Boksörlerimiz, rakiplerine hiçbir şans tanımamak ve iklime tam uyum sağlamak amacıyla son belirleyici kampı doğrudan Japonya'da yapmaya karar verdi. Ancak açıklanan listede taraftarların beklediği bazı yıldızların yer almaması ve kadroya dahil edilen yeni isimler ciddi tartışmalara yol açıyor. Peki, Tulkin Kiliçev'in ekibi nasıl bir gizli taktik hazırlıyor?

Nisio'da iki aşamalı özel plan

Özbekistan Boks Federasyonu'nun açıklamasına göre, ringin ustaları Japonya'nın Nisio şehrindeki modern spor tesislerinde uluslararası ortak antrenman kampına başladı:

1. aşama: 2-9 Eylül tarihleri arasında genel fiziksel ve taktiksel uyum;

2. aşama: 9-16 Eylül tarihleri arasında sparringler ve kilo kontrolünün son aşaması;

Ana hedef: Sporcuları Japonya'nın nemli ve kendine has hava koşullarına tam olarak alıştırmak (aklimatizasyon).

Teknik ekip ve tıbbi güç

«Artık sporcularımız, müsabakanın yapılacağı ortama uyum sağlayarak, teknik ekibin liderliğinde hazırlıkların belirleyici aşamasını sürdürecek.»

Takımı belirleyici maçlara başantrenör Tulkin Kiliçev liderliğindeki devasa antrenör kadrosu hazırlıyor: Juan Enrique Steyners, Rahmatjon Roziyohunov, Akmal Hasanov, Davron Gafurov, Nodir Gulamov, Alimardon Dostonov, Şerzodbek Ahmadjonov, Botir Mahmudov, Dmitriy Sinitskiy ve Javlon Eşmatov. Boksörlerin fiziksel toparlanması ve sağlığı ise doktor Komiljon Rasulov ve yabancı fizyoterapist Jesus Alberto'nun kontrolünde olacak.

Japonya'ya giden 18 savaşçı

Kategori Ringin ustaları Lider ve ünlü yıldızlar Abdumalik Halokov, Turabek Habibullayev, Jahongir Zokirov Deneyimli ve ana adaylar Dilşod Abdumurodov, Fazliddin Erkinboyev, Akmaljon Isroilov Gençler ve yeni dalga temsilcileri Samandar Olimov, Asilbek Jalilov, Faryozbek Dustmatov, Sanjarbek Vahobov, Abdurahmon Mahmudjonov, İlhomjon Ergashev, Şavkatjon Boltayev, Abdulloh Madaminov, Nurislom İsmoilov, Norbek Abdullayev, Halimjon Mamasoliyev, Arman Mahanov

Bu kampın sonunda teknik ekip, Asya Oyunları ringine çıkacak nihai kadroyu belirleyecek.

Sizce yenilenen kadroyla boksörlerimiz Asya Oyunları'nda genel klasmanda yine 1. sırayı alabilecek mi? Hangi boksörümüzden altın madalya bekliyorsunuz?

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