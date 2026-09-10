Unihertz Titan 2 Elite satışa sunuldu

Ixbt.com'un haberine göre, modern teknoloji pazarında kendine has bir yeri olan Unihertz markası, yeni akıllı telefonu Unihertz Titan 2 Elite'i Çin pazarında resmen satışa sundu. Bu cihaz, geleneksel dokunmatik ekranlı telefonların hakim olduğu bir dönemde, fiziksel QWERTY klavyesi ve 5G ağ desteği ile öne çıkıyor. Yeni cihazın, kompakt gövdesi ve modern teknolojik yetenekleri bir araya getirmesi sayesinde kendine özgü bir kullanıcı kitlesine ulaşması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Cihazın Çin pazarındaki fiyatı 3599 yuan olarak belirlendi. Bu akıllı telefon, popüler Titan 2 serisinin mantıksal bir devamı ve geliştirilmiş versiyonu olarak kabul ediliyor. Üreticiler, kompaktlığı ve kullanım kolaylığını ön planda tutarak, kullanıcılara metin yazma konusunda benzersiz bir deneyim sunan fonksiyonel bir çözüm geliştirdiler.

Teknik özellikler ve kompakt tasarım

Unihertz Titan 2 Elite modeli, üst düzey ergonomisiyle dikkat çekiyor. Telefonun ağırlığı sadece 163 gram olup, boyutları 117,8 x 75 x 10,4 milimetredir. Alıcılar için siyah ve mat siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunulmuştur. Akıllı telefonun gövdesi, yüksek kaliteli havacılık sınıfı alüminyum alaşımından döküm yöntemiyle üretilmiş olup, bu da cihazın dayanıklılığını sağlamaktadır.

Ekran kısmına özel bir önem verilmiş olup, cihaz neredeyse kare şeklinde 4,03 inçlik bir AMOLED ekranla donatılmıştır. Ekran çözünürlüğü 1080 x 1200 pikseldir. Ayrıca 1600 nit tepe parlaklığı, %100 DCI-P3 renk gamı, 120 Hz yenileme hızı, 2160 Hz PWM karartma ve 401 PPI piksel yoğunluğu gibi gelişmiş özelliklere sahiptir.

Performans ve benzersiz klavye yetenekleri

Akıllı telefon, MediaTek Dimensity 7400 işlemcisi ile çalışmaktadır. Cihazın RAM kapasitesi 12 GB LPDDR5 tipinde olup, dahili depolama alanı (ROM) 256 GB UFS 3.1 standardındadır. Ayrıca kullanıcılar, kapasiteyi daha da artırmak amacıyla 2 TB'a kadar microSD hafıza kartlarını kullanabilirler.

Cihazın temel özelliği olan fiziksel tam boyutlu klavye, çeşitli kısayol tuşu kombinasyonlarını desteklemektedir. Klavye yüzeyinde parmağı kaydırarak metni gözden geçirmek, dokunmatik yüzey (touchpad) olarak kullanarak fare moduna geçmek mümkündür. Ayrıca, metin yazma verimliliğini artırmak için yukarı doğru hareketlerle kelimeleri seçme ve imleç hareketi için kapasitif dokunmatik kontrol imkanları mevcuttur; bu da metinlerin hassas bir şekilde düzenlenmesine olanak tanır.