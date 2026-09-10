Dizüstü bilgisayar hırsızlığı ünlü oyuncuyu polise götürdü

Ünlü Türk tiyatro oyuncusu Okan Karacan İstanbul'un Şişli ilçesinde düzenlenen bir etkinlik sırasında masanın üzerinde duran dizüstü bilgisayarı çalmakla suçlanıyor. Konuyla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı. Haber, “Haberler” tarafından duyuruldu.

Olayın bu yılın 27 Şubat günü Şişli Merkez Mahallesi, Darülaceze Caddesi'nde meydana geldiği belirtildi. E.Ş.A. isimli şahıs, 2 Mart günü polise başvurarak etkinlik sırasında dizüstü bilgisayarının kaybolduğunu bildirdi.

Başvuruda bulunan vatandaş, olayın güvenlik kamerası görüntülerini de emniyet birimlerine teslim etti. Bilgisayarı bizzat Okan Karacan'ın aldığını iddia etti.

Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini detaylıca inceleyerek bilgisayarı alan kişinin Okan Karacan olduğunu tespit etti.

Oyuncu ise polise verdiği ifadede bilgisayarı çalma amacıyla almadığını, aksine yanlışlıkla aldığını belirtti.

Karacan'ın ifadesine göre, olaydan birkaç gün sonra, yani 1 Mart günü E.Ş.A. yanındaki üç kişiyle birlikte yanına geldi. Oyuncu, bu kişilerin kendisine saldırıp darp ettiğini iddia etti.

İddiaya göre, bu şahıslar onu zorla alıp bir aracın bagajına koydular. Ardından araç içerisinde başına silah kabzasıyla beş kez vurdular.

Karacan bu durumu kendisine yönelik şiddet ve zorlama olarak nitelendirdi. Ayrıca oyuncu, bilgisayar meselesinden sonra bu olayın yaşandığını söyledi.

Oyuncunun annesi iddiaları yalanladı

Ancak Okan Karacan'ın annesi I.K. oğlunun bu iddialarını reddetti. Annesinin ifadesine göre, Okan olay günü iftar programından sonra eve bilgisayarla geldi ve bu dizüstü bilgisayarın kendisine hediye edildiğini söyledi.

Annesi, birkaç gün sonra bilgisayarı almaya gelen kişiye dizüstü bilgisayarı bizzat kendisinin teslim ettiğini belirtti.

I.K., Okan'ın odasından hiç çıkmadığını, kimsenin onu zorla evden almadığını ve darp etmediğini ifade etti.

Ayrıca oyuncunun annesi, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu söyledi. İddiaya göre, Okan bir süredir ilaçlarını düzenli kullanmadığı için davranışları dengesizleşmişti.

Okan Karacan “açıktan hırsızlık” suçlamasıyla gözaltına alınarak bu yılın 7 Mart günü adliyeye sevk edildi. Ancak mahkemeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde Karacan'ın telefonla konuştuğu, masadaki dizüstü bilgisayarı incelediği ve ardından koltuğunun altına alarak olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Şu an için tarafların ifadeleri birbiriyle çelişiyor. Oyuncu bilgisayarı yanlışlıkla aldığını söylese de polis kamera kayıtlarına dayanarak failin Karacan olduğunu belirledi. Aynı zamanda oyuncunun kendisine şiddet uygulandığına dair iddiaları da kayıtlara geçti.