Tokayev yeni kararnameyi imzaladı: Kazakistan Başbakanı belli oldu

Kazakistan Cumhuriyeti'nde hükümetin başına ilişkin temel siyasi karar alındı. Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev'in ilgili kararnamesi ile Olcas Bektenov ülke Başbakanı görevine yeniden atandı. Bu konuyla ilgili Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi resmi açıklamada bulundu.

Bu resmi karar alınmadan önce devlet başkanı, Kurultay'da siyasi parti liderleriyle bir araya gelerek hükümet başkanlığına Olcas Bektenov'un adaylığını teklif etti ve parlamento temsilcileri kendisini oybirliğiyle onayladı.

Olcas Bektenov: Yolsuzlukla mücadeleden Başbakanlığa giden yol

Kazakistan hükümet başkanının siyasi kariyeri ve üstlendiği önemli görevler:

Hükümetin başına ilk gelişi: Olcas Bektenov ilk kez 2024 yılının Şubat ayında Kazakistan Başbakanı olarak atanmıştı;

Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlığı: Hükümet başkanı olmadan önce, yani 2023 yılının Nisan ayından itibaren Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi'ni yönetti;

Yolsuzlukla Mücadele Ajansı faaliyetleri: 2022 yılının Şubat ayından itibaren ise Bektenov, ülkenin Yolsuzlukla Mücadele Ajansı Başkanı görevinde etkili çalışmalar yürüttü.

Hükümetin önündeki yeni aşama ve stratejik görevler

Tokayev tarafından gösterilen yüksek güven, Kazakistan'ın ekonomik ve sosyal politikasında istikrarı sağlamayı amaçlıyor: