Japonya'da 100 yaşın üzerindekilerin sayısı ilk kez 100 bini aştı

Japonya'da 100 yaş ve üzerindekilerin sayısı ilk kez 100 bini aştı. Ülkenin Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, şu anda ülkede 107.677 kişi 100 yaşın üzerinde yaşamaktadır.

Bu sayı 56 yıldır üst üste artmaya devam ediyor. Bir yıl içinde 100 yaşın üzerindekilerin sayısı 7.914 kişi arttı.

Uzun ömürlülerin büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. 107.677 kişinin 94.298'i kadın olup, bu oran yaklaşık yüzde 88'e tekabül ediyor. Japonya'daki en yaşlı kadın 114, en yaşlı erkek ise 112 yaşındadır.

Bununla birlikte ülke, demografik açıdan başka sorunlarla da karşı karşıya. Japonya'da doğum oranı düşüyor ve nüfus yaşlanıyor. Sonuç olarak, çalışma çağındaki nüfusun azalması ile emeklilik, sağlık ve sosyal hizmetlere olan ihtiyacın artması gibi konular güncelliğini koruyor.