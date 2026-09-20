Japonya'da 100 yaşın üzerindekilerin sayısı ilk kez 100 bini aştı

·16·Dünya
Japonya'da 100 yaşın üzerindekilerin sayısı ilk kez 100 bini aştı

Japonya'da 100 yaş ve üzerindekilerin sayısı ilk kez 100 bini aştı. Ülkenin Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, şu anda ülkede 107.677 kişi 100 yaşın üzerinde yaşamaktadır.

Bu sayı 56 yıldır üst üste artmaya devam ediyor. Bir yıl içinde 100 yaşın üzerindekilerin sayısı 7.914 kişi arttı.

Uzun ömürlülerin büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. 107.677 kişinin 94.298'i kadın olup, bu oran yaklaşık yüzde 88'e tekabül ediyor. Japonya'daki en yaşlı kadın 114, en yaşlı erkek ise 112 yaşındadır.

Bununla birlikte ülke, demografik açıdan başka sorunlarla da karşı karşıya. Japonya'da doğum oranı düşüyor ve nüfus yaşlanıyor. Sonuç olarak, çalışma çağındaki nüfusun azalması ile emeklilik, sağlık ve sosyal hizmetlere olan ihtiyacın artması gibi konular güncelliğini koruyor.

Japonya DemografisiYaşlı NüfusSağlık BakanlığıUzun ÖmürNüfus Yaşlanması
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kazakistan'da bir kadının ayağı yürüyen merdivene sıkıştı (video)Kazakistan'da bir kadının ayağı yürüyen merdivene sıkıştı (video)Bugün, 10:46Brezilya'da bebek beşikten düşerek yaralandı (video)Brezilya'da bebek beşikten düşerek yaralandı (video)Bugün, 10:29Kolombiya'da bir köpek sahibini soyguncudan koruduKolombiya'da bir köpek sahibini soyguncudan koruduBugün, 10:16Batı'da dev yakıt krizi başladı — Macron acil G7 zirvesini topluyorBatı'da dev yakıt krizi başladı — Macron acil G7 zirvesini topluyorDün, 22:56Hindistan'da sokak sanatçıları sıra dışı gösteriler sergiliyor (video)Hindistan'da sokak sanatçıları sıra dışı gösteriler sergiliyor (video)Dün, 22:38ABD'nin çöken bir devlet olduğu ilan edildi: Trump yakın müttefikini koruyamadıABD'nin çöken bir devlet olduğu ilan edildi: Trump yakın müttefikini koruyamadıDün, 22:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?