“Hâlâ hayattayız”: Bošković, Bunyodkor’un uyanışı ve Paxtakor planı hakkında

·19·Spor
“Hâlâ hayattayız”: Bošković, Bunyodkor’un uyanışı ve Paxtakor planı hakkında

Özbekistan Süper Ligi'nin 22. haftasında başkentteki JAR Stadyumu'nda gerçek bir irade ve ruh savaşı yaşandı. Kendi sahasında ilk beşin temsilcisi Buxoro'yu ağırlayan Bunyodkor, taraftarlarına 2-1'lik skorla uzun süredir beklenen, altın değerinde bir galibiyet hediye etti. Bu başarı, takımın başına geri dönen Karadağlı uzman Ivan Bošković için ilk zafer olarak tarihe geçti.

Maç sonu basın toplantısında duygularını gizleyemeyen teknik direktör, takımın ağır psikolojik ve fiziksel baskıdan kurtulmaya başladığını, akademi gençlerinin büyükler gibi mücadele ettiğini, pragmatik futbolu ve 20 günlük aradan sonra Paxtakor ile oynanacak başkent derbisini açık yüreklilikle anlattı: “Bunyodkor yaralı bir durumda olabilir ancak biz hâlâ hayattayız ve Süper Lig'de kalmak için sonuna kadar savaşacağız!”.

Peki, tecrübeli Buxoro'yu şaşkına çeviren taktik plan neydi? İki isabetli şuttan iki gol çıkması bir kader miydi yoksa sıkı çalışmanın bir sonucu mu? Ve 'Kırlangıçlar', şampiyonluk adayı 'Aslanlar'ı da durdurmaya hazır mı?

“Karakter, ikinci toplar ve galibiyet ruhu”: Ivan Bošković'in samimi itirafları

Basın toplantısında takımın teknik direktörü tarafından dile getirilen temel fikirler ve önemli tezler:

  • İlk yarıdaki plan işe yaradı: Teknik ekip, Buxoro'nun uzun toplara ve hava toplarına dayalı oyununu önceden bildiği için orta sahada ikinci toplar (top kazanma) için yoğunluk oluşturdu ve devre boyunca iki gol bularak görevini yerine getirdi;

  • Gençlerin cesareti ve 5 değişiklik: İkinci yarıda yoğunluk biraz düşmesine rağmen, 5 taktiksel değişiklikle oyun temposu korundu; savunmadaki genç oyuncular, ikili mücadelelerde rakibin tecrübeli yıldızlarına hiçbir şans tanımadı;

  • Takım enerjisi ve emeğin karşılığı: Bošković, pozisyonları değerlendirme oranının yüksek olmasını kulüp etrafında toplanan atmosfere — akademi çocukları, yönetim ve taraftarların birleşerek verdiği pozitif enerjiye ve dürüst çalışmaya bağladı;

  • “Hâlâ hayattayız” beyanı: Kulüpteki zor dönemin geçici olduğu, Süper Lig'deki yeri korumak ve tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için mücadelenin durmayacağı kesin bir dille vurgulandı;

  • Paxtakor'a hazırlık: Önümüzdeki 20 günlük FIFA milli ara sürecinde, milli takımlardan dönecek gençlerle yüksek yoğunluklu antrenmanlar yapılacak ve her türlü deve, özellikle de Paxtakor'a karşı cesurca mücadele edileceği sözü verildi.

Süper Lig. Ivan Bošković yönetimindeki Bunyodkor'un temel göstergeleri

Buxoro karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ana faktörleri ve planı:

Göstergeler ve yönler

Buxoro'ya karşı taktiksel yaklaşım

Paxtakor ile yapılacak maçın planı

Maç skoru ve sonuç

2 : 1 (uzun süredir beklenen ilk galibiyet)

23. haftadaki Taşkent derbisi

Temel taktik vurgu

Uzun topları kesmek, ikinci toplara sahip olmak

Agresif pres ve rakibin oyununu bozmak

Kadro durumu ve gençler

Akademi öğrencilerinin ikili mücadelelerdeki üstünlüğü

Kadronun %90'ının çeşitli milli takımlardan dönmesi

Teknik direktörün temel talebi

Sadece topla değil, topsuz alanda da bilinçli savunma

Korkusuzca, cesaret ve disiplinle sahaya çıkmak

Elde edilen sıra

22 puan toplayarak 13. sıraya yükselmek

Tehlikeli bölgeden tamamen uzaklaşmak

Taktiksel analiz: Uzmanlar Bošković'in pragmatik futbolu hakkında

Özbek futbol analistleri ve uzmanlarının maç hakkındaki sonuçları:

  • “İyi futbol” kavramına yeni bir bakış: Bošković'in vurguladığı gibi, modern futbol sadece topu güzel kontrol etmek değil, rakibe boş alan ve zaman vermemek, pas yollarını kapatmak ve rakibin güçlü yönlerini bozmaktan ibarettir;

  • Sorumluluk ve ruhsal gelişim: Akademiden yeni A takıma katılan genç oyuncular, Süper Lig baskısına dayanmayı ve yetişkin futbolundaki ikili mücadeleleri kazanmayı öğreniyor, bu da takıma ekstra güç katıyor;

  • Zaman ve toparlanma faktörü: 20 günlük ara Bunyodkor için tam zamanında geldi — teknik direktör fiziksel olarak eksik olan yönleri tamamen toparlama ve taktiksel çalışmaları test etme imkanına sahip;

  • Derbi uyarısı: Bošković'in öğrencilerinin daha önce lider Nasaf ve Lokomotiv'e karşı gösterdiği direnç göz önüne alındığında, yaklaşan maçta şampiyonluk adayı Paxtakor için çok zor ve rahatsız edici bir rakip olacakları kesin.

Ivan Bošković'in dönüşü ve bu önemli galibiyet, Bunyodkor kampına sadece üç puan değil, aynı zamanda kaybolmaya yüz tutmuş özgüveni ve mücadele ruhunu da geri getirdi.

Sizce Ivan Bošković yönetimindeki genç Bunyodkor, önündeki 20 günlük arayı verimli kullanarak bir sonraki turda Paxtakor'dan puan alabilir mi? 'Kırlangıçlar'ın bu sezon sonunda Süper Lig'deki yerini koruyabileceğine inanıyor musunuz? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolundaki bu önemli basın toplantısı analizini tüm futbolseverlerle ve yakınlarınızla paylaşın!

BunyodkorBuxoroIvan BoškovićPaxtakorSüper Lig
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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