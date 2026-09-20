«45 milyar dolarlık bataklık ve 7 şart!»: Tahran, Washington'a ültimatom verdi

Orta Doğu bölgesindeki askeri çatışma, küresel siyasi krizin zirve noktasına ulaştı. Tahran yetkilileri, Beyaz Saray ile herhangi bir diplomatik müzakere başlatmak için kendi şartlarını açıkladı. İran Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızayi, sosyal medya üzerinden sert bir açıklama yaparak Washington'a yedi net şart sunulduğunu duyurdu.

Rızayi, ABD'nin içine düştüğü stratejik çıkmazdan kurtulmak ve durumu daha da kötüleştirmemek istiyorsa, İran'ın meşru haklarını tanımaktan başka çaresi olmadığını vurguladı. Bu siyasi ültimatom, Pentagon'un ABD Kongresi'ne sunduğu sarsıcı raporun arka planında geldi: Amerika'nın bu kampanyadaki doğrudan askeri harcamaları şimdiden 45,1 milyar doları aştı ve bu henüz nihai rakam değil.

Peki, Tahran'ın bu şartları Beyaz Saray'ı müzakere masasına oturmaya zorlayabilecek mi, bölgedeki hasar gören askeri üslerin onarımı ABD bütçesine ne kadara mal olacak ve iki ülke arasındaki çatışma dünya ekonomisine nasıl bir darbe vuracak?

«45 milyar dolarlık askeri rapor ve Tahran'ın talebi»: Olayların gelişimi

ABD-İran gerilimi etrafındaki son önemli rakamlar ve siyasi açıklamalar:

Muhsin Rızayi'nin ültimatomu: İran Güvenlik Konseyi Sekreteri, Washington'a yedi talep gönderildiğini ve müzakerelerin ancak bu şartlar kabul edildiğinde başlayacağını kesin bir dille ifade etti;

Tahran'ın açık pozisyonu: İran tarafı, «Washington içine düştüğü çıkmazdan çıkmak istiyorsa, İran'ın şartlarını kayıtsız şartsız yerine getirmelidir» vurgusunda bulundu;

Pentagon'un devasa harcamaları: ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre, kampanya için 3 Eylül itibarıyla 43,6 milyar dolar ve ek yakıt için 1,5 milyar dolar daha harcandı;

Gizli zararların hesabı: CNN'in haberine göre, bu 45,1 milyar dolarlık hesaba bölgede saldırıya uğrayan ABD askeri üslerinin onarımı ve dolaylı askeri operasyonel giderler dahil edilmedi;

Kongre'nin baskısı: Amerikalı kanun yapıcılar ve kongre üyeleri, Pentagon'dan tüm gizli ve dolaylı mali harcamalar hakkında tam bir rapor talep ediyor.

ABD'nin kampanya harcamaları ve Tahran'ın siyasi talepleri

Washington'un mali kayıpları ve çatışma göstergeleri:

Parametreler ve yönelimler Resmi göstergeler (ABD) İran tarafının pozisyonu Temel askeri harcamalar 43,6 milyar $ (3 Eylül itibarıyla) Askeri baskıyla Tahran'ı yenmenin imkansızlığı Ek yakıt gideri 1,5 milyar $ Enerji lojistiğini kontrol etme yeteneği Toplam açıklanan harcama 45,1 milyar $ (tam değil) Çıkmazdan kurtulmak için 7 şart Hesaba katılmayan zararlar Hasarlı askeri üslerin onarımı Bölgesel altyapıya verilen zararlar Talep eden taraf ABD Kongresi (net rapor) İran Güvenlik Konseyi (şartların kabulü)

Jeopolitik analiz: Uzmanlar 7 şart ve askeri kriz hakkında

Uluslararası güvenlik üzerine siyasi analistlerin temel sonuçları:

Ekonomik ve askeri yorgunluk: Kısa sürede 45 milyar dolardan fazla kaynağın harcanması, ABD için kampanyanın son derece pahalıya mal olduğunu ve iç siyasi hoşnutsuzluğu artırdığını gösteriyor;

Üslerin savunmasızlığı: Bölgedeki Amerikan tesislerine verilen zararların tam olarak açıklanmaması, Washington'un gerçek altyapısal kayıplarının çok daha ciddi olduğuna işaret ediyor;

Tahran'ın diplomatik girişimi: İran bu ültimatom aracılığıyla zayıf olmadığını, aksine müzakere şartlarını belirleme inisiyatifini eline aldığını gösteriyor;

Küresel piyasalara etkisi: Askeri harcamaların artışı ve yakıt krizi, Batılı devletleri uzlaşma yolları aramaya zorlayabilecek en büyük faktördür.

Tahran'ın 7 talebi ve Pentagon'un milyarlarca dolarlık harcamaları, Orta Doğu'daki bu jeopolitik çatışmanın yeni ve belirleyici bir aşamaya girdiğini gösteriyor.

Sizce ABD yönetimi, 45 milyar dolardan fazla harcadığı bu kampanyayı durdurmak için İran'ın sunduğu 7 şartı kabul eder mi, yoksa askeri harekatlar daha da mı tırmanır? Kongre'nin baskısının Beyaz Saray'ı diplomatik bir uzlaşmaya iteceğine inanıyor musunuz? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya siyasetindeki bu önemli olayların analizini tüm yakınlarınızla ve siyaset meraklılarıyla paylaşın!