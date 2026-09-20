«Bu ideal bir sonuç!»: Hansi Flick, Raphinha'nın hat-trick'i ve 21 puan hakkında

·2·Spor
«Bu ideal bir sonuç!»: Hansi Flick, Raphinha'nın hat-trick'i ve 21 puan hakkında

İspanya La Liga'nın 7. haftasındaki kritik mücadelede lider Barcelona, deplasmanda zorlu rakibi Sevilla'yı 3:1'lik skorla mağlup ederek geri dönüşe imza attı ve güven tazeledi. Sevilla'daki görkemli Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan ve hakem Juan Martinez Munuera'nın yönettiği yoğun karşılaşma, Katalan ekibinin Brezilyalı yıldızı Raphinha'nın resitaline sahne oldu. Maçın başında geriye düşen Blaugrana, Raphinha'nın kusursuz hat-trick'i sayesinde durumu lehine çevirmeyi başardı.

Bu galibiyetle 7 maçta 7 galibiyet alarak 21 puanla liderliğini perçinleyen Barcelona'nın teknik direktörü Hansi Flick, Marca gazetesine verdiği röportajda maç ve öğrencisi hakkında heyecan verici açıklamalarda bulundu: «Bu ideal bir sonuç! Burada kazandığımız için çok mutluyum. Raphinha'nın bu performansı beni hiç şaşırtmıyor».

Peki, Alman teknik adamın güveni takımı nasıl durdurulamaz bir makineye dönüştürdü? Raphinha'nın bu üst düzey formunun sırrı ne ve 10 Ekim'de Getafe'ye karşı oynanacak bir sonraki maç öncesinde Katalanların şampiyonluk planı nasıl şekilleniyor?

«İdeal galibiyet ve Raphinha resitali»: Flick'in açıklamaları ve maçın anları

Hansi Flick'in Sevilla zaferi sonrası öne çıkan açıklamaları:

  • Ramon Sanchez Pizjuan'daki zorlu sınav: Teknik direktör, Sevilla deplasmanının her zaman psikolojik ve taktiksel açıdan zor olduğunu, bu yüzden geriden gelerek alınan 3:1'lik galibiyetin mükemmel bir sonuç olduğunu vurguladı;

  • Raphinha'nın yeteneğine duyulan sonsuz güven: Başantrenör, öğrencisinin üç gol atmasının kendisini şaşırtmadığını, çünkü Brezilyalı kanat oyuncusunun her antrenmanda ve maçta aynı yüksek seviyeyi sergilediğini belirtti;

  • Yüzde yüzlük serinin devamı: Yedi maç sonunda 21 puan; Flick, Katalan ekibinin zihniyetine kazanan bir mentaliteyi tamamen yerleştirdi;

  • Sevilla'nın direnci: Ev sahibinin 13 puanla ilk beşte yer alması, mücadelenin ne kadar çetin geçtiğini kanıtlıyor.

La Liga 7. Hafta. Sevilla - Barcelona maçı raporu

Sevilla'daki kritik mücadelenin resmi verileri ve puan durumu:

Organizasyon ve aşama

Maç ve nihai skor

Maçın adamı ve olaylar

Puan durumu

La Liga, 7. Hafta

Sevilla 1 : 3 Barcelona

Raphinha (hat-trick), Fofana (gol)

Barcelona - 21 puan (1. sıra) / Sevilla - 13 puan (5. sıra)

  • Stadyum ve şehir: Ramon Sanchez Pizjuan (Sevilla, İspanya);

  • Hakem: Juan Martinez Munuera (Alicante);

  • Sıradaki iç saha maçı: 10 Ekim'de Barcelona kendi sahasında Getafe'yi ağırlayacak.

Taktiksel analiz: Uzmanlar Flick ve Raphinha ikilisini değerlendiriyor

İspanyol futbol analistleri ve spor uzmanlarının görüşleri:

  • Raphinha'nın yeni kimliği: Flick'in gelişiyle Brezilyalı oyuncu sadece kanatta koşan bir isim değil, ceza sahası içinde soğukkanlılıkla bitiricilik yapan gerçek bir golcüye dönüştü;

  • Pizjuan baskısına yanıt: Barcelona ilk golü yemesine rağmen paniklemedi; Alman hocanın yoğun pres ve hızlı hücuma dayalı modeli rakip savunmayı adeta çökertti;

  • Mücadele devam ediyor: 21 puanlık mutlak başarı, sezonun henüz başında Madrid devleri üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor;

  • Getafe maçı hazırlıkları: 10 Ekim'deki iç saha maçı öncesinde Flick'in takımının fiziksel durumunun zirvede olduğu görülüyor.

Hansi Flick'in cesur açıklamaları ve Raphinha'nın fenomen performansı Barcelona'nınbu sezon şampiyonluğu kimseye bırakmaya niyeti olmadığını açıkça ortaya koydu.

Sizce Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, %100'lük galibiyet serisini sezon sonuna kadar sürdürebilir mi, yoksa 10 Ekim'deki Getafe maçı beklenmedik bir engel mi olacak? Raphinha'nın hat-trick'leri onu bu yıl La Liga'nın en iyi oyuncusu yapabilir mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve İspanya futbolundaki bu heyecan verici mücadelenin analizini tüm futbolseverlerle ve arkadaşlarınızla paylaşın!

BarcelonaSevillaHansi FlickRaphinhaLa Liga
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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