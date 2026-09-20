Thomas Tuchel, Harry Maguire'a sert bir şart koştu ve milli takımdaki geleceğine nokta koydu

·3·Spor
Thomas Tuchel, Harry Maguire'a sert bir şart koştu ve milli takımdaki geleceğine nokta koydu

İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Thomas Tuchel, yeni kadroyu açıklarken bir dizi sert ve tavizsiz karar aldı. Uzman isim, UEFA Uluslar Ligi maçlarına hazırlanırken takımda yeni bir kültür ve disiplin oluşturmaya başladı. Bu değişikliklerin arka planında, Manchester United savunmacısı Harry Maguire yine göz ardı edildi ve milli takımdaki kariyeri soru işareti haline geldi. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

ixbt.com'un bilgilerine göre, mağlubiyetle sonuçlanan Dünya Kupası'ndan sonra yaşanan skandal durumlar ve kamuoyu tepkileri nedeniyle Maguire milli takımdan tekrar dışlandı. Tuchel, tecrübeli savunmacının yerine Everton oyuncusu Jarrad Branthwaite'i kadroya dahil etti. Bu tercih, Harry için uluslararası arenaya dönüş kapılarının kapandığını açıkça gösteriyor.

Maguire ve annesinin tepkisi

Dünya Kupası öncesinde yaşanan kriz, futbolcunun kendisi ve yakınları tarafından açıkça eleştirilmişti. Özellikle Harry Maguire'ın annesi, oğlunun kadroya alınmamasından dolayı büyük hayal kırıklığına uğradığını ve açıkça öfkeli olduğunu dile getirmişti. Bu kamuoyu baskısı ve futbolcunun kendi memnuniyetsizliğini açıkça ifade etmesi, Alman teknik direktörün hiç hoşuna gitmedi.

Basın toplantısında bu durumu değerlendiren Thomas Tuchel, oyuncunun davranışlarının takıma sadece zarar verdiğini vurguladı. "Bu hiçbir şeye yardımcı olmuyor. Bunu hayatı boyunca yüzüne vuracak değilim, çünkü öyle bir insan değilim ama bu durumdan hoşlanmadım." — dedi teknik direktör.

Trent Alexander-Arnold için fırsat

Harry Maguire'ın aksine, Real Madrid savunmacısı Trent Alexander-Arnold milli takıma dönme şansı yakaladı. Arsenal ve Chelsea'nin yıldızlarının sakatlıkları nedeniyle boşalan yer, Trent için milli takım kapılarını açtı. Tuchel, futbolcunun yeteneğini kabul etse de ondan ciddi savunma disiplini talep etti.

Teknik direktöre göre, Alexander-Arnold savunmadaki performansını keskin bir şekilde geliştirmek zorunda. "Yeteneğini biliyorum, milli forma için ne kadar çabaladığını da duydum. Şimdi kendini göstermesi için uygun bir fırsat geldi." diye ekledi Tuchel.

Thomas TuchelHarry MaguireTrent Alexander-Arnoldİngiltere Milli TakımıFutbol Haberleri
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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