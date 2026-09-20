Brezilya'da bebek beşikten düşerek yaralandı (video)
Brezilya'da bir bebeğin beşikten düşmesi sonucu talihsiz bir olayın yaşandığına dair haberler yayıldı. Olayı gösteren video sosyal medyada viral oldu.
Sosyal medyada yayılan bilgilere göre, olay sırasında bebeğin annesi telefonuyla ilgileniyordu. O sırada bebek beşikten düşerek alnından yaralandı.
Haberlerde, bebeğin yaralanan bölgesine dikiş atıldığı belirtildi. Ayrıca düşüşten sonra bebekte kasılmalar görüldüğü de kaydedildi.
Bebeğe tıbbi müdahalede bulunulduğu ve sonrasında durumunun iyileştiği bilgisi verildi.
Söz konusu olayın yer aldığı video, Brezilya'nın Natal şehrine ait bir Instagram sayfasında paylaşıldı.
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