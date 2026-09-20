Kazakistan'da bir kadının ayağı yürüyen merdivene sıkıştı (video)

·6·Dünya
Kazakistan'da bir kadının ayağı yürüyen merdivene sıkıştı (video)

Kazakistan'ınSemey şehrindeki alışveriş merkezlerinden birinde bir kadının ayağı yürüyen merdivene sıkıştı. Kurtarma ekiplerinin kadını kurtarma anları kameraya yansıdı. Konuyla ilgili Tengrinews.kz haber verdi.

Edinilen bilgiye göre, 14 Eylül günü olayla ilgili 112 acil durum hattına ihbar geldi. Olay yerine acil durum kurtarma ekibi sevk edildi.

Kurtarma ekipleri, özel hidrolik ekipman kullanarak yürüyen merdivenler arasındaki teknik boşluğu genişletti ve 1990 doğumlu kadının ayağını sıkıştığı yerden çıkardı.

Ardından mağdur, kontrol ve gerekli tıbbi müdahale için sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayın neden meydana geldiği ve kadının ne tür yaralar aldığına dair ek bir bilgi verilmedi.

SemeyKazakistanYürüyen MerdivenTengrinewsKurtarma
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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