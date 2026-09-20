Çin'de Kinetica-1 roketi ile dokuz yeni uydu fırlatıldı

Çinli CAS Space şirketi, katı yakıtlı Kinetica-1 (Çin'de «Lijian-1» olarak bilinir) taşıyıcı roketinin bir başka başarılı uçuşunu gerçekleştirdi. Ixbt.com'a göre, uzay aracı 20 Eylül'de Pekin saatiyle 12:03'te Jiuquan Uzay Üssü'ndeki «Dongfeng» ticari fırlatma alanından başarıyla havalandı ve aynı anda dokuz uyduyu hedeflenen yörüngeye yerleştirdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu başarılı fırlatma, ülkenin ticari uzaycılık alanındaki potansiyelini bir kez daha kanıtlayarak yörünge takımlarını hızla genişletme imkanlarını artırıyor. Modern teknolojik gereksinimleri karşılayan bu cihazlar, çeşitli bilimsel ve pratik görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış olup, uzaya gönderilmeleri bilim ve telekomünikasyon altyapısının geliştirilmesinde önemli bir adımdır.

Yörünge takımı yapısı ve görevleri

Yeni fırlatılan uydu grubu arasında «Qinglin-01» ve «Qinglin-02» gibi uzaktan algılama cihazları yer aldı. Ayrıca gruba, uydu iletişimi ve telekomünikasyon teknolojilerinin entegrasyon süreçlerini test etmek için tasarlanan «Pengcheng Shoufa» ile yörüngede doğrudan veri işleme yeteneğine sahip yüksek çözünürlüklü «Chaojisuan-1» uzay aracı dahil edildi.

Bunun yanı sıra, Çin uzay programı kapsamında elektromanyetik spektrumu gözlemlemek ve analiz etmek için tasarlanan üç adet «Diting-01» uydusu başarıyla yörüngeye ulaştırıldı. Bu listeyi «Pujiang-4» ve «Yunyao Tanluzhe» cihazları tamamlayarak uzay araştırmaları ve izleme kapsamını daha da genişletti.

Kinetica-1 roketinin teknik yetenekleri

Kinetica-1, 31 metre uzunluğunda ve burun kısmındaki kaporta çapı 3,35 metre olan dört aşamalı bir katı yakıtlı rokettir. Teknik özelliklerine göre bu taşıyıcı roket, alçak Dünya yörüngesine 2 tona kadar, güneş eşzamanlı yörüngeye ise 1,5 tona kadar faydalı yük taşıma kapasitesine sahiptir.

Bu uçuş, Kinetica-1 roket ailesi için program kapsamındaki on altıncı ve yılın başından bu yana gerçekleştirilen beşinci başarılı fırlatma oldu. Bu veriler, Çin'deki ticari uzay uçuşlarının hız kazandığını ve güvenilirliklerinin arttığını göstermektedir.