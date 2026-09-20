Xiaomi, yeni Mijia Refrigerator 256L buzdolabını tanıttı

·6·Teknoloji
Xiaomi, yeni Mijia Refrigerator 256L buzdolabını tanıttı

Xiaomi markası, Çin pazarında kompakt boyutları ve geniş kapasitesiyle öne çıkan yeni üç bölmeli Mijia Refrigerator 256L buzdolabını tanıttı. Ixbt.com'un haberine göre, modern ev aletleri pazarı için tasarlanan bu cihazın küçük daireler, stüdyolar ve sınırlı alana sahip ev sahipleri için pratik bir çözüm olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu yeni model, sadece 0,34 metrekarelik bir alan kaplamasına rağmen, 256 litrelik toplam hacme sahip iyi düşünülmüş bir iç tasarıma sahiptir. Cihaz, Xiaomi markasının geleneksel minimalist tarzında üretilmiş olup her türlü modern mutfak dekoruna kolayca uyum sağlar.

Buzdolabının iç yapısı ve özellikleri

Mijia Refrigerator 256L'nin iç alanı, bağımsız sıcaklık ayarı yapılabilen üç ana bölgeye ayrılmıştır. Ana soğutucu bölmesi 136 litre kapasiteye sahipken, dondurucu bölmesi 85 litrelik bir hacim sunar. Kalan 35 litre ise sıcaklığı ayarlanabilen çok amaçlı bir bölmeye ayrılmıştır.

Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre çok amaçlı bölmenin işlevini değiştirebilirler. Bu bölmeyi çeşitli ürünleri derin dondurmak veya sadece soğuk tutmak için yapılandırmak mümkündür. Toplamda cihaz içerisinde farklı gıda kategorilerini ayrı ayrı saklamak için on bağımsız bölge bulunmaktadır.

Teknik özellikler ve verimlilik

Cihazın kontrol paneli doğrudan soğutucu bölmesine yerleştirilmiştir ve bu panel üzerinden ana bölme, dondurucu ve değişken bölmelerdeki sıcaklık ayrı ayrı yönetilebilir. Soğutma sistemi, 360 derecelik hava sirkülasyonuna dayanır; bu, soğuk havanın bölmeler içinde eşit dağılmasını sağlar ve geleneksel manuel buz çözme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Ayrıca buzdolabı, gümüş iyonları içeren özel bir antibakteriyel ve koku giderici modül ile donatılmıştır. Üreticinin verilerine göre bu sistem, soğutucu bölmesindeki bakterilerin yüzde 99,99'una kadar yok edilmesini veya çoğalmalarının durdurulmasını sağlar.

Model, verimli bir inverter kompresör ve inverter fan ile çalışır. İç sıcaklık, beş hassas sensör yardımıyla sürekli olarak izlenir. Çin pazarında bu kompakt ve modern cihazın yaklaşık 1299 yuan (yaklaşık 199 ABD doları) fiyatla satışa sunulması planlanıyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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