15 yıl boyunca duvarın arkasında saklanan kütüphane yeniden bulundu (video)

Suriye'de 15 yıl boyunca bir ev duvarının arkasında saklanan yüzlerce kitap yeniden bulundu. Ebu Bilal adındaki bir adam, 2011 yılında güvenlik durumunun kötüleşmesi üzerine değerli kütüphanesini korumak amacıyla kitapları evindeki duvarın arkasına gizlemişti. Bu durum Al Jazeera tarafından bildirildi.

Belirtilenlere göre Ebu Bilal, kitapları sakladıktan sonra üzerlerine beton bir duvar örmüş ve daha sonra ailesiyle birlikte Suriye'yi terk etmişti. Yaklaşık 15 yıl sonra evine döndüğünde, duvarı bir balyoz yardımıyla yıktı.

Duvarın arkasından yüzlerce kitap ve dergi, dini eserler, el yazmaları, Kur'an okumaya dair sertifikalar ve kişisel belgeler çıktı. Kaynaklara göre, kütüphanenin büyük bir kısmı yıllarca kapalı bir alanda kalmasına rağmen iyi durumda korunmuştu.

Söz konusu anlar, Ebu Bilal'in oğlu, yazar ve aktivist Bilal Allun tarafından videoya kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Videoda, adamın duvarı kırarak yıllardır gizli kalan kitaplarını tek tek çıkardığı görülüyor.

Kütüphanenin Ebu Bilal için sadece bir kitap koleksiyonu değil, yıllarca gözü gibi baktığı değerli bir miras olduğu belirtiliyor. 15 yıl sonra kitaplarına tekrar kavuşması sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.