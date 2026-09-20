15 yıl boyunca duvarın arkasında saklanan kütüphane yeniden bulundu (video)

·7·Dünya
15 yıl boyunca duvarın arkasında saklanan kütüphane yeniden bulundu (video)

Suriye'de 15 yıl boyunca bir ev duvarının arkasında saklanan yüzlerce kitap yeniden bulundu. Ebu Bilal adındaki bir adam, 2011 yılında güvenlik durumunun kötüleşmesi üzerine değerli kütüphanesini korumak amacıyla kitapları evindeki duvarın arkasına gizlemişti. Bu durum Al Jazeera tarafından bildirildi.

Belirtilenlere göre Ebu Bilal, kitapları sakladıktan sonra üzerlerine beton bir duvar örmüş ve daha sonra ailesiyle birlikte Suriye'yi terk etmişti. Yaklaşık 15 yıl sonra evine döndüğünde, duvarı bir balyoz yardımıyla yıktı.

Duvarın arkasından yüzlerce kitap ve dergi, dini eserler, el yazmaları, Kur'an okumaya dair sertifikalar ve kişisel belgeler çıktı. Kaynaklara göre, kütüphanenin büyük bir kısmı yıllarca kapalı bir alanda kalmasına rağmen iyi durumda korunmuştu.

Söz konusu anlar, Ebu Bilal'in oğlu, yazar ve aktivist Bilal Allun tarafından videoya kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Videoda, adamın duvarı kırarak yıllardır gizli kalan kitaplarını tek tek çıkardığı görülüyor.

Kütüphanenin Ebu Bilal için sadece bir kitap koleksiyonu değil, yıllarca gözü gibi baktığı değerli bir miras olduğu belirtiliyor. 15 yıl sonra kitaplarına tekrar kavuşması sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Ebu BilalBilal AllunSuriyeAl JazeeraKütüphane
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Okyanus tabanında 9 yeni gizemli canlı türü keşfedildiOkyanus tabanında 9 yeni gizemli canlı türü keşfedildiBugün, 13:38«Mekke Anlaşması» devreye giriyor: Türkiye, Suudi Arabistan'a askeri yardıma hazır!«Mekke Anlaşması» devreye giriyor: Türkiye, Suudi Arabistan'a askeri yardıma hazır!Bugün, 13:17«Türkiye ve Pakistan'ı sert cezalandıracağız!»: Husilerden Ankara'ya ağır tehdit«Türkiye ve Pakistan'ı sert cezalandıracağız!»: Husilerden Ankara'ya ağır tehditBugün, 12:48Ayakla hazırlanan limonata 364 liraya mı satıldı? Çin'deki festivalde yaşanan tuhaf olay tepki çektiAyakla hazırlanan limonata 364 liraya mı satıldı? Çin'deki festivalde yaşanan tuhaf olay tepki çektiBugün, 12:42«Riyad semalarında füze düşürüldü!»: Havaalanı yakınındaki yangın ve koalisyon açıklaması«Riyad semalarında füze düşürüldü!»: Havaalanı yakınındaki yangın ve koalisyon açıklamasıBugün, 11:47Finlandiya kıyılarında zehirli örümcek görüldüFinlandiya kıyılarında zehirli örümcek görüldüBugün, 11:37
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?