Gelin, düğün töreninde rahatsızlanan iki çalışana ilk yardımda bulundu

Hindistan'ın Kerala eyaletinde doktor Shirin Subayr, kendi düğün töreni sırasında rahatsızlanan iki catering çalışanına ilk yardımda bulundu. India Today'in haberine göre olay gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Kannur şehrinde Shirin Subayr ve Dr. Riaz'ın düğün töreni sırasında catering ekibinde çalışan iki kadının durumu kötüleşti. Kadınlardan birinin burnu kanarken, diğerinin ise başı döndü.

Törende Shirin'in doktor olduğu bilindiği için kendisinden yardım istendi. Gelinlik giymiş olmasına rağmen töreni kısa süreliğine durdurarak kadınların durumunu kontrol etti ve onlara ilk yardım uyguladı.

Burnu kanayan kadına öne doğru eğilmesi ve burnunun yumuşak kısmına 10-15 dakika boyunca baskı uygulaması tavsiye edildi. Başı dönen kadın ise yatırılarak ayakları hafifçe yukarı kaldırıldı.

Shirin, olayı kendisi için sıradan bir durum olarak nitelendirdi. Birinin yardıma ihtiyacı olduğunda elinden geldiğince yardım etmesi gerektiğini belirtti.

Olay anına ait video sosyal medyada yayılarak Shirin Subayr'a yönelik birçok övgü dolu yorumun gelmesine neden oldu. Doktor ise o sırada birinin kendisini kaydettiğini fark etmediğini söyledi.