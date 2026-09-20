“Messi onuruna tarihi maç!”: Laporta, yeni Camp Nou için büyük planı açıkladı

·11·Spor
“Messi onuruna tarihi maç!”: Laporta, yeni Camp Nou için büyük planı açıkladı

Katalan kulübü Barcelona, tarihinin en büyük futbolcusu, efsanevi eski kaptanı Lionel Messiiçin benzeri görülmemiş bir tören düzenlemeye hazırlanıyor. Kulüp başkanı Joan Laporta, yaptığı resmi açıklamada, kutlamaların stadyumdaki kapsamlı yenileme çalışmaları tamamen bittiğinde, yenilenmiş muhteşem Camp Nou sahasında gerçekleşeceğini duyurdu. Kulüp başkanı, bu özel gecede bizzat Arjantinli yıldızın katılımıyla özel bir veda maçı düzenlenme ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtti.

“Leo Messi'ye adanmış büyük bir etkinliği Camp Nou'nun restorasyonu bittikten sonra gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu, gerçek bir bayrama dönüşecek çok güzel bir tören olacak. Stadyumdaki tüm inşaat ve tadilat çalışmalarını 2028'in başına kadar bitirmeyi umuyoruz,” ifadelerini kullandı Katalan basın servisi. 105 bin taraftarı ağırlayacak dünyanın en modern arenalarından birinde Arjantinli dehanın dönüşünün, tüm futbol dünyası için asrın olayı olması bekleniyor.

Peki, bu özel karşılaşma hangi formatta gerçekleşecek, Messi'ye karşı hangi yıldızlar sahaya çıkacak ve bu etkinlik futbol tarihindeki en acı vedanın yerini tutabilecek mi?

“105 bin kişilik arena ve Messi'nin dönüşü”: Etkinliğe dair önemli detaylar

Barcelona'nın planladığı tarihi gecenin ana hatları:

  • Başkanın resmi vaadi: Joan Laporta, Messi ile yapılacak layık bir veda töreninin yeni Camp Nou'nun açılış gündemindeki ana olay olacağını doğruladı;

  • Süre ve hazırlık: Stadyumdaki tüm küresel inşaat ve modernizasyon çalışmalarının 2028'in başına kadar tamamen bitirilmesi planlanıyor;

  • Özel dostluk maçı: Kutlamalar kapsamında Messi kaptanlığındaki efsaneler takımı ile Barcelona'nınbugünkü nesli veya dünya yıldızlarından oluşan bir karma takım arasında özel bir maç yapılması bekleniyor;

  • 105 bin seyirci kapasitesi: Yenilenen stadyum tam 105.000 taraftarı ağırlama imkanına sahip olacak ve Messi'nin maçında kapalı gişe olması bekleniyor;

  • Haksızlığı telafi etme girişimi: 2021 yılında pandemi ve finansal kısıtlamalar nedeniyle boş tribünler önünde gözyaşlarıyla kulüpten ayrılan Messi'ye nihayet hak ettiği saygı gösterilecek.

Lionel Messi ve Barcelona: Tarihi istatistiklerin karşılaştırması

Kulüp ve futbolcunun ebedi rekoru rakamlarla:

Göstergeler ve rekorlar

Elde edilen sonuçlar

Tarihi önemi

Kulüpteki kariyer dönemi

2004 — 2021 yılları (17 yıl)

A takım tarihindeki en parlak dönem

Oynanan resmi maçlar

778 maç

Barcelona tarihindeki mutlak rekor

Atılan toplam gol

672 gol

Kulübün eşsiz gol krallığı zirvesi

Yeni Camp Nou kapasitesi

105.000 seyirci

Avrupa'daki en büyük ve modern stadyum

Etkinliğin planlandığı zaman

2028 başı

İnşaat çalışmalarının resmi bitişi

Futbol uzmanlarının analizi: Bu etkinlik Barcelona için neden önemli?

Uluslararası spor yorumcuları ve uzmanların sonuçları:

  • İlişkilerdeki buzların erimesi: 2021'deki sözleşme krizi nedeniyle Messi ve Laporta arasında oluşan soğukluk, bu etkinlik sayesinde tamamen ortadan kalkabilir;

  • Ticari ve pazarlama başarısı: 105 bin kişilik Camp Nou'yu Messi'nin katılımıyla açmak, kulüp kasasına bilet, yayın ve reklamlardan rekor düzeyde gelir getirecektir;

  • Taraftarların kalbindeki boşluğu doldurmak: Katalan taraftarlar, idolleriyle dolu bir stadyumda vedalaşamamıştı; 2028'deki etkinlik milyonlarca insan için duygusal bir katarsis olacaktır;

  • Tarihi mirası yüceltmek: 778 maçta 672 gol atan efsaneyi onurlandırarak, Barcelona geleneklerini ve değerlerini tüm dünyaya bir kez daha gösterecek.

Joan Laporta'nın bu girişimi, yeni Camp Nou'nun temelinde yeni bir tarih yazmak ve Messi'ye olan sonsuz sevgiyi göstermek için ideal bir plandır.

Sizce 2028'de yeni Camp Nou'da gerçekleşecek bu özel maçta Lionel Messi ile birlikte kimler sahaya çıkmalı: Iniesta, Xavi ve Suarez gibi eski dostlar mı yoksa bugünkü genç yıldızlar mı? 2021'deki gözyaşlı vedanın yerini bu bayram tamamen doldurabilir mi? Kişisel fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda bırakın ve tüm Barcelona ve Messi hayranlarıyla bu sevindirici haberin analizini paylaşın!

Lionel MessiBarcelonaCamp Nou2028Futbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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