Asus'un yeni nesil Googlebook dizüstü bilgisayarının ilk görüntüleri sızdı

·5·Teknoloji
Asus'un yeni nesil Googlebook dizüstü bilgisayarının ilk görüntüleri sızdı

Ixbt.com'un haberine göre, henüz resmi olarak duyurulmamış olan Asus Googlebook dizüstü bilgisayarının görüntüleri internete sızdırıldı. Söz konusu cihazın, Google tarafından piyasaya sürülen yeni nesil dizüstü bilgisayar sınıfının ilk temsilcilerinden biri olması bekleniyor ve tanıtımının önümüzdeki saatlerde gerçekleşebileceği belirtiliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Kaynağa göre, cihaz için ön siparişlerin yarın başlaması planlanıyor. Yeni cihaz sınıfının, geleneksel işletim sistemlerinden farklı olarak, AI teknolojilerinin derinlemesine entegre edildiği ve önemli ölçüde yeniden tasarlanmış bir Android sürümüyle çalışacağı ifade ediliyor.

Tasarım ve arayüz özellikleri

Sızan görseller cihazın teknik özellikleri hakkında tam bir fikir vermese de, bazı önemli yapısal detayları belirlemeye olanak tanıdı. Özellikle Asus Googlebook, oldukça ince bir gövdeye sahip olup dış görünümü modern kullanıcıların beklentileriyle tamamen uyumlu.

Ayrıca dizüstü bilgisayarın gövdesinde iki adet USB-A portu, bir HDMI çıkışı ve iki adet modern USB-C bağlantı noktası bulunduğu görülüyor. Cihazın kapağında, tüm Googlebook modelleri için karakteristik olması beklenen özel markalı bir LED şerit yer alıyor. Bunun yanı sıra, kullanım kolaylığını artıran oldukça geniş boyutlu bir dokunmatik yüzey (touchpad) dikkat çekiyor.

Fiyat ve teknik platform beklentileri

Şu an için Asus, yeni ürününün kesin teknik parametreleri ve fiyatı hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, kısa süre önce Lenovo markasının benzer bir cihazına ilişkin sızan bilgiler, bu tür dizüstü bilgisayarların pek de ucuz olmayacağını gösterdi.

Özellikle bu kategorideki cihazların temelinde yeni nesil Intel Panther Lake işlemcilerinin yer alması bekleniyor. Bu durum, cihazların yüksek performans ve gelişmiş işlem gücüne sahip olmasını sağlayacak, ayrıca AI görevlerini hızlı bir şekilde yerine getirmelerine olanak tanıyacaktır.

AsusGooglebookDizüstü BilgisayarlarYapay ZekaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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