Nasaf'tan iradeli bir geri dönüş ve farklı galibiyet: Andijon kendi evinde dağıldı!

·7·Spor
Nasaf'tan iradeli bir geri dönüş ve farklı galibiyet: Andijon kendi evinde dağıldı!

Özbekistan Süper Ligi'nin 22. haftasında vadide oynanan kritik karşılaşma, taraftarlara gerçek bir gol şovu ve beklenmedik bir drama sundu. Taraftarlarla dolup taşan Bobur Arena stadyumunda Andijon takımı, Karşı temsilcisi Nasaf'ı konuk etti. Sert ve tavizsiz bir mücadeleye sahne olan maçta ev sahibi ekip öne geçmesine rağmen, 'Ejderhalar' karakter göstererek sahadan 4-1'lik net ve ikna edici bir galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekip adına 21. dakikada Rustam Turdimurodov penaltıdan perdeyi açarken, Karşı ekibi 38. dakikada Adenis Shala'nın golüyle dengeyi sağladı.

İkinci yarıda ise Ro‘ziqul Berdiyev öğrencileri rakibi üzerinde tam baskı kurdu: Abbos G‘ulomov, takımın kalecisi Abduvohid Ne’matov (penaltıdan) ve sonradan oyuna giren lejyoner Yusuf Otubanjo rakip fileleri havalandırarak farklı skoru belirledi. Bu önemli başarının ardından Nasaf puanını 34'e yükselterek ligde 5. sıraya yerleşirken, 30 puanda kalan Andijon 8. sırada yer alıyor.

Peki, ilk yarıdaki aktif oyunun ardından Andijon savunmasında neler yaşandı, Nasaf kalecisi Ne’matov'un penaltı kullanması nasıl bir taktiksel karardı ve bu galibiyet Karşı ekibinin madalya mücadelesini nasıl etkileyecek?

«Penaltılar, kaleci golü ve 4:1»: Maçın önemli anları

Bobur Arena'daki şiddetli çatışmanın en önemli noktaları:

  • Andijon'un hızlı golü: 21. dakikada Rustam Turdimurodov 11 metrelik penaltı vuruşunu soğukkanlılıkla gole çevirerek stadyumu ayağa kaldırdı;

  • Adenis Shala'nın cevabı: 38. dakikada Umar Eshmurodov'un ortasını Adenis Shala rakip ağlara göndererek skoru eşitledi;

  • Abbos G‘ulomov'dan önemli kırılma: İkinci yarının başında, 53. dakikada G‘ulomov rakip savunmadaki boşluğu değerlendirerek Nasaf'ı öne geçirdi;

  • Kaleciden soğukkanlı gol: 81. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Nasaf kalecisi Abduvohid Ne’matov skoru 3-1'e getirdi;

  • Yusuf Otubanjo'dan şık nokta: 71. dakikada oyuna giren forvet, 88. dakikada takımının dördüncü golünü atarak maçın kaderini tamamen belirledi.

Süper Lig 22. Hafta: Andijon — Nasaf maçının istatistiksel karşılaştırması

Takımların maçtaki temel verileri ve maç raporu:

Göstergeler ve Detaylar

Andijon (Ev Sahibi)

Nasaf (Deplasman)

Final Skoru

1

4

Golü atanlar

R. Turdimurodov 21 (pen.)

A. Shala 38, A. G‘ulomov 53, A. Ne’matov 81 (pen.), Yu. Otubanjo 88

Sarı kartlar

B. Sulaymonov (23. dakika)

Kazanılan puan sayısı

30 puan (değişmedi)

34 puana ulaştı

Ligdeki konumu

8. sıra

5. sıraya yükseldi

Temel taktiksel değişim

59. dakikadaki üçlü oyuncu değişikliği

Tam kontrol ve yedek kulübesinden gelen goller

Futbol uzmanlarının analizi: Ro‘ziqul Berdiyev taktiği nasıl işledi?

Yerel futbol uzmanları ve yorumcuların sonuçları:

  • Nasaf'ın zihinsel dayanıklılığı: Kalesinde golü görmesine rağmen Karşı ekibi panik yapmadı ve kombinasyon oyununu bozmadan inisiyatifi ele aldı;

  • Andijon savunmasındaki kopukluklar: İkinci yarıda ev sahibi ekip savunma hattındaki disiplini kaybetti, 59. dakikadaki değişiklikler de savunmayı istikrara kavuşturamadı;

  • Abduvohid Ne’matov faktörü: Milli takım kalecisinin penaltıyı güvenle kullanması, ne kadar yüksek bir zihinsel hazırlığa ve soğukkanlılığa sahip olduğunu gösterdi;

  • Otubanjo'nun verimliliği: Yedekten giren oyuncuların oyuna çabuk adapte olması ve kritik anlarda gol atması, Nasaf'ın kadro derinliğinin yüksek olduğunu kanıtlıyor.

Vadideki bu farklı galibiyet, Nasaf'ın Süper Lig madalya kürsüsü için verdiği mücadelede henüz son sözünü söylemediğini açıkça kanıtladı.

Sizce Andijon'un kendi sahasında farklı mağlup olmasının ana sebepleri nelerdi: savunma hataları mı yoksa Nasaf'ın üstün yeteneği mi? Kaleci Abduvohid Ne’matov'un penaltı kullanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolunun en ilginç maç analizini tüm arkadaşlarınızla paylaşın!

AndijonNasafBobur ArenaSüper LigÖzbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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