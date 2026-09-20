iPhone 18 Pro akıllı telefonunda 27 milyar parametreli yapay zeka çalıştırıldı

·5·Teknoloji
iPhone 18 Pro akıllı telefonunda 27 milyar parametreli yapay zeka çalıştırıldı

Apple'ın gelecek amiral gemisi iPhone 18 Pro, cihaz üzerinde yapay zeka yeteneklerini çalıştırmada benzeri görülmemiş sonuçlar sergiledi. ixbt.com'un haberine göre, teknoloji meraklısı Adrien Grondin, 27 milyar parametreye sahip devasa Bonsai-27B dil modelini akıllı telefonda tamamen yerel olarak başarıyla çalıştırdı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Test sürecinde, yeni akıllı telefonda metin ve sorgu oluşturma hızının, önceki nesil iPhone 17 Pro cihazına kıyasla neredeyse iki kat daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Uzman, bu yüksek sonuca ulaşılmasında yeni nesil işlemcinin belirleyici bir rol oynadığını vurguladı.

Yeni Apple A20 Pro çipinin yetenekleri

Uzmanlar ve meraklılar tarafından "gerçekten korkutucu bir güç" olarak tanımlanan yeni Apple A20 Pro işlemcisi, mobil cihazlar tarihinde ilk kez iki adet 16 çekirdekli nöral işlemci ile donatıldı. Bu mimari, yapay zeka görevlerini yerine getirirken yüksek verimlilik sağlar.

Ayrıca, cihazın bellek alt sistemi de ciddi bir modernizasyondan geçirildi. iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri, 96 bit veri yolu ve saniyede 115,2 GB bant genişliğine sahip 12 GB LPDDR5X RAM ile donatıldı.

Yerel yapay zekanın avantajları

Bilindiği üzere, büyük dil modellerini çalıştırmada RAM bant genişliği en önemli faktörlerden biridir. Yeni akıllı telefondaki teknik özellikler, yapay zekanın bulut sunucularına başvurmadan doğrudan akıllı telefonun kendisinde çalıştırılmasına olanak tanıdı.

Bonsai modeli ile yapılan testler, kullanıcı sorgularının internete bağlanmadan, gizliliği tam olarak koruyarak gerçekleştirileceği dönemin yaklaştığını gösteriyor. Bu durum, mobil cihazlardaki nöral ağ teknolojilerinin yeni bir aşamaya yükseldiğinin bir kanıtıdır.

iPhone 18 ProApple A20 ProYapay ZekaAkıllı TelefonlarTeknolojiler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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