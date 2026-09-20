38 yıl aradıktan sonra dadısını bulan adam ona araba ve 10 milyon frank verdi

Fransız bir adamın, çocukluğunda Fildişi Sahili'nde kendisine bakan dadısını 38 yıl aradıktan sonra bulduğu yabancı basında yer aldı.

Edinilen bilgilere göre, adamın babası yıllar önce iş nedeniyle Fildişi Sahili'nde bulunuyordu. O dönemde Aisha adındaki bir kadın, küçük oğluna bakmış ve ona sevgiyle özen göstermişti.

Daha sonra aile Fransa'ya geri döndü ve aralarındaki iletişim koptu. Ancak adam, çocukluğunda kendisine bakan kadını yıllar boyunca unutmadı. 38 yıl sonra dadısını bulmayı başardı.

Haberlere göre, Fildişi Sahili'ne giderek Aisha ile buluştu. Minnettarlık göstergesi olarak ona 10 milyon CFA frangı verdi, yeni bir araba hediye etti ve hayatının sonuna kadar aylık maaş almasını sağladı.

Aisha'nın bu paranın bir kısmını evini onarmak ve torunlarının eğitimi için harcamayı planladığı belirtiliyor.