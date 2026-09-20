İsviçre Süper Ligi'nin 9. haftasında tek başına lider olan Lugano, deplasmanda Lozan'ı farklı ve ikna edici bir skorla mağlup etti. Stade de la Tuilière'de oynanan karşılaşma konuk ekibin mutlak üstünlüğüyle geçti ve 4-0'lık net bir galibiyetle sona erdi. Özbek taraftarlar için en sevindirici gelişme ise milli takımımızın savunma oyuncusu Behruz Karimov'un Lugano'nun ilk 11'inde sahaya çıkıp 72 dakika süre alması ve bir gol pası (asist) vererek takımının galibiyetine önemli katkıda bulunmasıydı.

Maçın kahramanı olan forvet Delcroix üç gol atarak hat-trick yaparken, diğer gol ise ev sahibi ekibin savunma oyuncusu Sow'un kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi. Bu galibiyetin ardından puanını 25'e çıkaran Lugano, puan tablosundaki liderliğini perçinledi ve en yakın takipçisi Young Boys ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı; 6 puanda kalan Lozan ise ligin son sırasında yer aldı.

Peki, Behruz Karimov'un İsviçre'deki güven veren performansı onun Avrupa'nın üst düzey liglerine transferini hızlandıracak mı ve Lugano bu sezon İsviçre şampiyonluğunu kutlayabilecek mi?

Delcroix'dan hat-trick ve Karimov'dan asist: Maçın kronolojisi

Stade de la Tuilière'deki karşılaşmanın en önemli anları:

Delcroix'dan penaltı ve gol şovu: Forvet oyuncusu 35. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirerek perdeyi açtı, 48 ve 52. dakikalarda iki gol daha bularak hat-trick yaptı.

Behruz Karimov'dan etkili performans: Özbek savunmacı 72 dakika boyunca aktif bir oyun sergileyerek takım arkadaşına gol pası verdi ve yüksek not aldı.

Ev sahibinden kendi kalesine gol: 61. dakikada Lozan savunmacısı Sow topu kendi ağlarına göndererek skoru 4-0'a getirdi.

Kadroda taktiksel değişiklik: 72. dakikada teknik heyet Karimov ve Bislimi'yi kenara alarak yerlerine Marques ve Canducci'yi sahaya sürdü.

Puan tablosunda 6 puanlık fark: 9 hafta sonunda 25 puana ulaşan Lugano, Young Boys'un (19 puan) önünde güvenli bir mesafe yakaladı.

İsviçre Süper Ligi 9. Hafta: Lozan — Lugano maç raporu

Maç istatistikleri ve puan durumu karşılaştırması:

İstatistikler ve Kriterler Lozan (Ev Sahibi) Lugano (Konuk) Final Skoru 0 4 Goller — Delcroix 35 (pen.), 48, 52; Sow 61 (k.k.) Behruz Karimov'un performansı — İlk 11, 72 dakika, 1 asist Puan Durumu 6 puan 25 puan (Lider) Ligdeki Sırası Sonuncu (12. sıra) 1. sıra (Takipçisinden +6 puan) Rotasyon zamanı Taktiksel değişiklikler 72. dakikada Karimov yerine Marques girdi

Futbol analizi: Uzmanlar Karimov ve Lugano hakkında ne diyor?

Avrupa futbolu uzmanları ve spor analistlerinin temel çıkarımları:

Behruz Karimov'un istikrarlı gelişimi: Genç savunmacının Avrupa liginde düzenli olarak ilk 11'de oynaması ve hücum katkısı (asist) vermesi, yüksek potansiyelini kanıtlıyor.

Milli takım için büyük kazanç: Eylül-Ekim aylarında İran, Suriye ve Güney Kore'ye karşı oynanacak kritik maçlar öncesinde Karimov'un formda olması, milli takım teknik heyetine büyük güç katıyor.

Lugano'nun şampiyonluk potansiyeli: Young Boys gibi köklü bir devi 6 puan geride bırakmak ve deplasmanda 4 gol atmak, takımın bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu gösteriyor.

Dengeli oyun: Deplasmanda oynamasına rağmen kalesini gole kapatması ve rakibe neredeyse hiç şans vermemesi, Lugano'nun güçlü taktik disiplinini ortaya koyuyor.

Behruz Karimov'un İsviçre sahalarındaki bu parlayışı, Özbek lejyonerlerin Avrupa arenasında kendilerini cesurca kanıtladıklarının bir başka somut göstergesi oldu.

Sizce Behruz Karimov, Lugano ile İsviçre şampiyonu olup ardından Avrupa'nın ilk 5 ligine transfer olabilir mi? Milli takımın gelecek maçlarında Karimov ilk 11'deki yerini sağlamlaştırabilir mi? Görüş ve analizlerinizi yorumlarda paylaşın, Özbek futbolunun bu önemli başarısını tüm spor severlerle ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın!