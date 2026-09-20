iPhone 18 Pro modellerinin Çin'deki satışları önceki nesli geride bıraktı

·2·Teknoloji
iPhone 18 Pro modellerinin Çin'deki satışları önceki nesli geride bıraktı

Apple'ın en yeni amiral gemileri olan iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, Çin pazarında resmen satışa sunuldu. İlk gün sonuçlarına göre, bu cihazlar tüketiciler arasında büyük ilgi gördü ve geçen yılki satış rakamlarını önemli ölçüde geride bıraktı. Bu durum, şirketin Asya pazarındaki konumu için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

Ixbt.com verilerine göre, satışların ilk gününde Çin'de toplam 322,8 bin adet yeni nesil akıllı telefon satıldı. Bu rakamın, geçen yıl piyasaya sürülen iPhone 17 Pro serisinin aynı dönemdeki sonuçlarından yaklaşık yüzde 30 daha yüksek olduğu kaydedildi.

Modellere göre talep

Analizler, tüketicilerin daha büyük ekranlı ve gelişmiş özelliklere sahip cihazları tercih ettiğini gösterdi. Özellikle satılan tüm cihazların yüzde 55,5'i iPhone 18 Pro Max modeline ait oldu.

Geriye kalan yüzde 44,5'lik pay ise temel Pro modeline ait oldu. Bunu net sayılara dökecek olursak, ilk günde yaklaşık 179 bin adet iPhone 18 Pro Max ve 144 bin adet iPhone 18 Pro yeni sahiplerine ulaştı.

Fiyat politikası ve tanıtım detayları

Hatırlatmak gerekirse, Apple yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını bu yılın 10 Eylül tarihinde tanıtmıştı. Çin pazarında bu cihazlar üst segment fiyatlarla satılıyor.

Özellikle ülke genelinde iPhone 18 Pro akıllı telefonunun başlangıç fiyatı 10 bin yuandan (yaklaşık 1495 ABD doları) başlıyor. Daha büyük versiyon olan iPhone 18 Pro Max için ise tüketicilerin en az 11 bin yuan (yaklaşık 1645 dolar) ödemesi gerekiyor.

AppleiPhone 18 ProAkıllı TelefonÇinTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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