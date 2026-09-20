Samsung, LG ve Sony televizyonlarının fiyatlarının artması bekleniyor

·1·Teknoloji
Samsung, LG ve Sony televizyonlarının fiyatlarının artması bekleniyor

Küresel pazarda büyük televizyon üreticileri olan Samsung Electronics, LG Electronics ve Sony zorlu bir mali durumla karşı karşıya. Koreli kaynak The Elec tarafından paylaşılan bilgilere göre, büyük Çinli ekran fabrikaları sıvı kristal (LCD) panel fiyatlarını artırmaya başladı ve bu durumla ilgili bildirimler küresel markalara çoktan iletildi. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Değişiklikler, küresel pazar liderleri olan BOE, TCL CSOT ve HKC şirketlerini ilgilendiriyor. Özellikle BOE, yeni fiyat politikasını bu yılın dördüncü çeyreğinden itibaren uygulamayı planlıyor. Ancak TCL CSOT ve HKC gibi diğer büyük oyuncular, bazı panel türlerinin fiyatlarını sonbahar aylarından itibaren artırmaya başladı.

Fiyatlar neden artıyor?

Böyle bir fiyat politikasının tam da sonbahar mevsiminde başlaması tesadüf değil. Ağustos ve Eylül ayları, dünyanın önde gelen teknoloji markaları için yıl sonundaki en yoğun satış sezonuna hazırlık dönemidir. Şirketler, Black Friday, Noel ve diğer büyük bayram indirimleri için temel parçaları tam da bu dönemde satın alırlar.

Mevcut koşullarda Samsung, LG ve diğer üreticiler için alımları keskin bir şekilde azaltmak veya başka alternatif önlemler almak zor görünüyor. Çünkü yılın en yüksek satış sezonu öncesinde parçasız kalma riski oldukça yüksek. Ayrıca, bu durumun pazardaki bir kıtlıktan kaynaklanmadığını belirtmek gerekir.

Çinli üreticilerin pazardaki hakimiyeti

Omdia analiz ajansının verilerine göre, dengeyi korumak amacıyla Çinli fabrikalar kapasitelerini tam olarak kullanmıyor. Bazı tesisler sadece yüzde 70 kapasiteyle çalışıyor ve üreticiler, arz fazlası oluşmasını önlemek ve yüksek fiyatları korumak için üretim hacmini bilinçli olarak sınırlıyor.

Böyle bir stratejinin uygulanmasına, Çinli şirketlerin pazardaki mutlak üstünlüğü olanak tanıyor. Omdia'nın tahminlerine göre, bugün BOE, TCL CSOT ve HKC; 65, 75 ve 85 inçlik büyük LCD panellerde küresel pazarın yüzde 70 ila 85'ini kontrol ediyor. Çok büyük televizyon ekranları segmentinde ise payları neredeyse tam bir tekel seviyesine yaklaşmış durumda.

Durumun kötüleşmesinin bir diğer nedeni de Güney Koreli şirketlerin bu pazardan kademeli olarak çekilmesidir. Özellikle Samsung Display, 2022 yılında LCD panel üretimini tamamen durdurmuştu. LG Display de Güney Kore'deki televizyon için LCD üretimini kapatmış ve Guangzhou'daki tesisini satmıştı.

Sonuç olarak, alternatif tedarikçi sayısı keskin bir şekilde azaldı. Bu durum, Çinli üreticilerin televizyonların en pahalı parçalarından biri olan panellerin fiyatlarını etkileme imkanlarını daha da genişletti ve gelecekte nihai ürünlerin fiyatlarının artmasını kaçınılmaz kıldı.

TelevizyonSamsungLGSonyTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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