Metropolitano'da derbi draması: Real 10 kişi kaldı, Atletico'ya mağlup oldu!

İspanya La Liga'nın 7. haftasındaki dev karşılaşma olan Madrid derbisi, taraftarlara büyük bir heyecan, kırmızı kart ve beklenmedik taktiksel değişimler sundu. Metropolitano Stadyumu'nda oynanan mücadelede Diego Simeone yönetimindeki Atletico, kendi sahasında ezeli ve zorlu rakibi Real Madridile karşılaştı ve 2-1'lik skorla geri dönüş galibiyeti elde etti. İlk yarısı gergin ve kontrollü geçen maçın kaderi, 50. dakikada yaşanan dramatik olayla tamamen değişti: Eflatun-beyazlıların savunma oyuncusu Huijsen, kendi ceza sahası içinde penaltıya sebebiyet vererek kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sayısal üstünlüğü yakalayan ev sahibi ekip, 53. dakikada Alex Grimaldo'nun penaltı golü ve 59. dakikada Jonathan David'in golüyle 6 dakika içinde skoru 2-0'a getirdi.

Real, 89. dakikada Antonio Rüdiger'in golüyle farkı bire indirse de beraberliği yakalayamadı. Bu galibiyetin ardından puanını 16'ya çıkaran Atletico, Real'i (15 puan) geride bırakarak puan tablosunda 2. sıraya yükseldi; lider Barcelona ise 21 puanla zirvedeki yerini koruyor. Peki, Huijsen'in kırmızı kartı Carlo Ancelotti'nin taktiğini nasıl bozdu, Vinicius ve Mbappe ikilisi neden gol atamadı ve Simeone'nin takımı bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı olabilir mi?

Huijsen'in atılması ve 6 dakikalık resital: Madrid derbisi günlüğü

Metropolitano'daki ateşli karşılaşmanın önemli anları:

50. dakikadaki kırılma anı: Real savunmacısı Huijsen, penaltıya neden oldu ve doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı;

Grimaldo'dan soğukkanlı penaltı: 53. dakikada Alex Grimaldo, 11 metrelik atışı soğukkanlılıkla gole çevirerek perdeyi açtı;

Jonathan David'den ikinci darbe: 6 dakika sonra, 59. dakikada David, Thibaut Courtois'yı mağlup ederek skoru 2-0'a getirdi;

Zorunlu rotasyon: 54. dakikada Ancelotti, savunmayı güçlendirmek amacıyla Arda Güler ve Vinicius Junior'ı oyundan alarak Rüdiger ve Diomande'yi sahaya sürmek zorunda kaldı;

Rüdiger'in umut veren golü: 89. dakikada stoper Antonio Rüdiger farkı bire indirdi ancak kalan süre 10 kişi kalan Real'in puan almasına yetmedi.

La Liga 7. Hafta: Madrid derbisi istatistikleri

Atletico ve Real takımlarının verileri ve maç detayları:

Göstergeler ve Detaylar Atletico Madrid (Ev Sahibi) Real Madrid (Deplasman) Maç Sonucu 2 1 Goller A. Grimaldo 53 (pen.), J. David 59 A. Rüdiger 89 Kırmızı Kart — Huijsen (50. dakika) Sarı Kartlar Pubil (35), Romero (39) Dumfries (49), Bellingham (78) Puan ve Sıralama (7. hafta sonrası) 16 puan (2. sıraya yükseldi) 15 puan (3. sıraya geriledi) Lider Barcelona ile fark 5 puan (Katalan ekibinin 21 puanı var) 6 puan

Futbol Analizi: Uzmanların Metropolitano değerlendirmesi

Avrupa futbolu yorumcuları ve spor analistlerinin temel çıkarımları:

Disiplin ve taktiksel esneklik: Diego Simeone'nin öğrencileri, rakibin eksik kalmasını anında avantaja çevirdi ve 10 dakika içinde maçın kaderini belirledi;

Real'in hücum hattının kısıtlanması: Mbappe, Vinicius ve Bellingham üçlüsü Jan Oblak'ın kalesi önünde ciddi tehlike yaratamadı; savunmacının atılmasıyla takım dengesi tamamen bozuldu;

Huijsen'in kritik hatası: Genç savunmacının 50. dakikadaki müdahalesi sadece penaltıya yol açmakla kalmadı, aynı zamanda takımı 40 dakikadan fazla 10 kişi savunma yapmaya zorladı;

Şampiyonluk yarışındaki güç dengeleri: Real'in bu mağlubiyeti ve 3. sıraya düşmesi, 21 puan toplayan Barcelona'nınzirvedeki yerini önemli ölçüde sağlamlaştırdı.

Madrid derbisindeki bu şiddetli rekabet, İspanya Ligi'nde şampiyonluk mücadelesinin her zamankinden daha çetin geçeceğini gösteriyor.

Sizce Huijsen'in kırmızı kartı maçın sonucunu gerçekten belirledi mi, yoksa Atletico her halükarda galibiyeti hak etti mi? 21 puanlı Barcelona'yı artık durdurmak mümkün mü? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve derbi analizini tüm futbolsever arkadaşlarınızla paylaşın!