Üç ekranlı ve 10 kg ağırlığındaki ultra güçlü Durabook Z14I-DX3 tanıtıldı

Japon şirketi, bilim kurgu filmlerindeki konseptleri anımsatan, sıra dışı bir yapıya sahip Durabook Z14I-DX3 adlı yeni bir mobil istasyon tanıttı. ixbt.com'a göre, teknik olarak bir dizüstü bilgisayar olan bu cihaz, üç adet 14 inç ekranı, üçlü batarya sistemi ve yaklaşık 10 kilogramlık ağırlığıyla dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ana ekrana yanlardan iki adet daha Full HD formatında panel eklenmiş olup, bunların tümü haritaları, videoları ve anlık verileri aynı anda görüntüleyebilmektedir. Üretici, bu çözümün zorlu koşullarda çalışan uzmanların durumu kapsamlı bir şekilde değerlendirmesine ve hızlı kararlar almasına olanak tanıdığını belirtiyor.

Yapay zeka ve performans

Bu cihaz sadece zorlu operasyonlar için değil, aynı zamanda yapay zeka alanındaki periferik hesaplamalar için de tasarlanmıştır. Dizüstü bilgisayarın temeli olarak çok yeni olmasa da kendini kanıtlamış Intel Meteor Lake işlemci serisi seçilmiş olup, kullanıcılar Core Ultra 5 125U'dan Core Ultra 7 165U modellerine kadar seçim yapabilirler.

Batarya sistemi de cihazın kendine has özelliklerinden biridir. Yan ekranların çalışmasını sağlamak için 14,4 V gerilime ve 6700 mAh kapasiteye sahip ayrı bir batarya ayrılmıştır. Ana batarya 10,8 V gerilim ve 6900 mAh kapasiteye sahip olup, sisteme 4700 mAh kapasiteli ek bir batarya daha bağlama imkanı mevcuttur.

Grafik ve koruma seviyesi

Performansı artırmak amacıyla dizüstü bilgisayar sadece işlemciye entegre iGPU ile değil, aynı zamanda harici grafik kartlarıyla da donatılabilir. Bu bağlamda alıcılara NVIDIA RTX A500, RTX 3500 Ada veya en güçlü RTX 5000 Ada grafik kartlarını seçme imkanı sunulmaktadır. RAM için iki yuva bulunmakta olup, temel 256 GB SSD diskine iki ek depolama modülü daha eklenebilir.

Cihazın bağlantı seçenekleri oldukça geniş olup Thunderbolt 4, iki adet RJ45 portu, iki adet COM portu, HDMI, VGA, ExpressCard 54 ve birkaç USB portunu içerir. Ağ seçenekleri arasında Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 bulunurken, GPS, 4G LTE veya 5G teknolojileri ek opsiyon olarak sunulmaktadır.

Ekstrem koşullar için tasarlanan bu istasyon, askeri düzeydeki MIL-STD-810H ve MIL-STD-461G standartlarına göre tamamen korunmuştur ve geniş sıcaklık aralıklarında çalışabilir. Tüm teknik parçaları ve üç bataryayı içeren devasa yapının toplam ağırlığı 10 kg'a yaklaşmaktadır. Şirket henüz bu benzersiz cihazın fiyatını kamuoyuna açıklamadı.