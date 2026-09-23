Qualcomm 2 nm teknolojili Snapdragon 8 Elite Gen 6 çiplerini tanıttı

·5·Teknoloji
Qualcomm 2 nm teknolojili Snapdragon 8 Elite Gen 6 çiplerini tanıttı

Hawaii'de düzenlenen Snapdragon Summit 2026 etkinliğinde Qualcomm, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlar için tasarlanan iki yeni sistem çipini (SoC) — Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 modellerini resmen duyurdu. Bu tanıtım, mobil cihaz pazarında yeni bir teknolojik dönemin başladığını ve yüksek performans ile AI yeteneklerini bir üst seviyeye taşıdığını gösteriyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor. Ixbt.com'un bilgilerine göre Qualcomm, yeni ürünlerini dünyanın en hızlı mobil işlemcileri olarak tanımlayarak odak noktasını yerel AI, oyunlar ve görüntü işleme süreçlerine çevirdi. Her iki platform da gelişmiş 2 nm teknolojik süreci temel alarak üretilmiş olup, özel Qualcomm Oryon çekirdekleri, Adreno grafikleri ve Hexagon NPU modülleri ile donatılmıştır.

Rekor düzeyde performans ve yeni olanaklar

Tanıtılan platformlar arasındaki en önemli başarılardan biri işlemci frekansı olarak öne çıktı. Özellikle serinin en üst versiyonunda CPU frekansı, mobil cihazlar tarihinde ilk kez 5 GHz sınırını aştı. Qualcomm tarafından paylaşılan resmi verilere göre, yeni işlemcilerin genel performansı %13, enerji verimliliği %37, sistemin genel hızı ve yanıt süresi ise %15 oranında artış gösterdi.

Grafik gücü konusunda da önemli değişiklikler yapılmış olup, yeni nesil Adreno GPU, selefine kıyasla %44'e kadar daha yüksek performans sağlıyor. Bununla birlikte, grafik biriminin enerji verimliliğinin de %40 oranında iyileştirilmesi mobil oyuncular için önemli bir gelişme oldu. Şirket ayrıca, geleneksel grafik render işlemlerini AI yetenekleriyle birleştiren Adreno Neural Fusion teknolojisini de tanıttı.

AI ve ajan tabanlı sistemler

Yeni teknoloji sayesinde AI, görüntü oluşturma sürecine doğrudan katılarak hesaplama birimlerine ekstra yük bindirmeden grafik kalitesini önemli ölçüde artırıyor. Güncellenmiş video kodekleri ve pikselleri akıllıca işleyen sistem, sahneleri analiz etme ve fotoğraf/video işleme yeteneklerini daha da karmaşık hale getirdi.

Hexagon nöral işlemcisine de özel bir vurgu yapıldı; Snapdragon platformunun yeni nesli, doğrudan akıllı telefon üzerinde çalışan ve bağlamı dikkate alarak bağımsız bir şekilde bir dizi eylemi gerçekleştirebilen ajan tabanlı AI sistemlerini geliştirmek amacıyla tasarlandı.

Üreticiler için geniş olanaklar

İki farklı platform versiyonunun piyasaya sürülmesi, cihaz üreticilerine farklı seviyelerde amiral gemisi cihazlar yaratma konusunda geniş bir özgürlük tanıyor. Özellikle Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 en yüksek performansı sunarken, Snapdragon 8 Elite Gen 6 yeni teknolojilerin daha geniş bir amiral gemisi yelpazesinde kullanılmasına olanak tanıyor.

Xiaomi, Vivo, Redmi, Oppo, OnePlus, Motorola, iQOO, Honor ve Red Magic gibi önde gelen markaların, gelecekteki amiral gemisi modellerinde bu Qualcomm işlemcilerini kullanmayı planladığı belirtiliyor. Ancak kesin cihazlar, piyasaya çıkış tarihleri ve fiyatlar hakkındaki bilgilerin üreticiler tarafından daha sonra açıklanması bekleniyor.

Maʼlum qilinishicha, Xiaomi, Vivo, Redmi, Oppo, OnePlus, Motorola, iQOO, Honor va Red Magic kabi yetakchi brendlar oʻzlarining kelgusi flagman modellarida aynan ushbu Qualcomm protsessorlaridan foydalanishni rejalashtirgan. Biroq aniq qurilmalar, ularning savdoga chiqish muddatlari va narxlari haqidagi maʼlumotlarni ishlab chiqaruvchilarning oʻzlari keyinroq eʼlon qilishi kutilmoqda.

QualcommSnapdragonİşlemciYapay ZekaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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