Brian Brobbey Manchester City kalesine hat-trick yaptı

·4·Spor
Brian Brobbey Manchester City kalesine hat-trick yaptı

Sunderland forveti Brian Brobbey, Manchester City'ye karşı sergilediği etkileyici performans ve BBC'den aldığı nadir yüksek puan hakkında konuştu. Etihad Stadyumu'ndaki maçta yaptığı hat-trick futbol kamuoyunun dikkatini çekti ve Hollanda milli takımındaki konumunu daha da sağlamlaştırdı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Maçın ardından 24 yaşındaki forvet, BBC tarafından 10/10 tam puanla ödüllendirildi. Takımı bu dramatik karşılaşmada Manchester City'ye 5-3 mağlup olsa da, Brobbey'nin bireysel istatistikleri uzmanlar tarafından büyük övgü topladı.

Maçın ardından 24 yaşındaki forvet, BBC tarafından 10/10 tam puanla ödüllendirildi. Takımı bu dramatik karşılaşmada Manchester City'ye 5-3 mağlup olsa da, Brobbey'nin bireysel istatistikleri uzmanlar tarafından büyük övgü topladı.

ESPN'e verdiği röportajda Hollandalı futbolcu, kariyeri boyunca bu kadar yüksek puanları nadiren aldığını gizlemedi. Fiziksel ve taktiksel gelişiminin ana nedeni olarak bireysel video analizlerini gösterdi.

Video analizleri ve kişisel antrenör desteği

Brobbey'e göre, kişisel antrenörü Patrick Vörst ile birlikte rakiplerin hareketlerini derinlemesine analiz ediyor. Maç kayıtlarını düzenli olarak izlemek, sahada doğru pozisyon almasını, enerjisini korumasını ve oyunu daha akıllıca oynamasını sağlıyor.

"Okulda bile bu kadar yüksek not almamıştım sanırım. Kariyerimdeki ilk böyle puan olsa gerek," diyerek şaka yaptı. Her zaman kendini geliştirmeye çalıştığını ve nelerin iyi gittiğini, hangi yönlerini düzeltmesi gerektiğini analiz ettiğini ekledi.

Hollanda milli takımında yeni hedefler

Ajax'tan İngiliz futboluna transfer olduğundan beri Brobbey yeni ortama hızla uyum sağladı ve uluslararası arenadaki itibarını artırdı. Zeist'teki kampa yüksek moralle katılarak milli takımdaki yerini sağlamlaştırmaya hazır olduğunu gösterdi.

Forvetin temel görevlerinden biri, topu almadan önce rakip savunmacıların hareketlerini önceden okumak ve boş alanları bulmak. Böylece sadece fiziksel mücadeleye güvenmek yerine akıllıca hareketlerle üstünlük sağlıyor ve Hollanda milli takımı teknik direktörü Xavi Fernandes yönetiminde as forvet olmayı hedefliyor.

Brian BrobbeyManchester CityHollandaPremier LeagueFutbol Transfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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