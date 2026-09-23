Luis Enrique, Barcelona'dan transfer edilen Ferran Torres'in fenomenal başlangıcını değerlendirdi

·42·Spor
Luis Enrique, Barcelona'dan transfer edilen Ferran Torres'in fenomenal başlangıcını değerlendirdi

Fransa ligindeki yaz transfer döneminin en ses getiren hamlelerinden biri, beklenenden çok daha hızlı ve etkileyici bir şekilde meyvelerini veriyor. Ağustos ayında Barcelona'dan PSG kadrosuna katılan 26 yaşındaki İspanyol forvet Ferran Torres, Paris ekibinin formasıyla adeta bir gol makinesine dönüştü. Yeni takımıyla tüm kulvarlarda sadece 6 maça çıkan golcü oyuncu, rakip fileleri 7 kez havalandırmayı başardı. Geçtiğimiz Pazar akşamı Fransa'nın büyük derbisinde (Le Classique) Marsilya'nın 2-1 mağlup edildiği dramatik karşılaşmada da oyuna sonradan dahil olan Torres, kısa süre içinde galibiyet golünü kaydeden isim oldu.

Paris ekibinin teknik direktörü Luis Enrique, basın toplantısında öğrencisinin bu formundan övgüyle bahsetti ve merkezdeki hareketliliğine özel bir parantez açtı: «Tüm yeni oyuncularımızdan memnunum, bizi ciddi anlamda güçlendirdiler. Ferran harika bir form yakaladı. Özellikle hücum merkezinde çok güçlü, sürekli boş alanlara koşular yapıyor. Vitinha, Beraldo, Fabian Ruiz, Joao Neves ve Zaire-Emery gibi yaratıcı orta sahalarımız varken bu çok verimli oluyor. Torres inanılmaz bir seviyede ve onun bizimle olmasından dolayı çok mutluyuz.». İspanyol forvet fantastik bir verimlilik sergilese de, PSG Ligue 1 puan durumunda 5 hafta sonunda 8 puanla beklenmedik bir şekilde 6. sırada yer alıyor.

Peki, Ferran Torres PSG'yi ligin zirvesine taşıyabilecek mi? Barcelona, yıldızını satarak büyük bir stratejik hata mı yaptı ve Luis Enrique bu hücum silahıyla Şampiyonlar Ligi'ni fethedebilecek mi?

«7 gol, derbi kahramanlığı ve Enrique'nin güveni»: Ferran Torres'in yükselişinin 5 ana noktası

Paris'teki yeni golcü hakkındaki en önemli gerçekler:

  • Fantastik verimlilik: Ferran Torres, Paris devindeki ilk 6 maçında 7 gol atarak kişisel rekorunu tazeledi;

  • Marsilya'ya karşı joker: Fransa klasiğinde yedek kulübesinden gelerek takımına 2-1'lik kritik galibiyeti getirdi;

  • Enrique'nin taktiksel övgüsü: Teknik direktör, Torres'in merkezdeki boş alanlara koşu yapma yeteneğinin Paris'in güçlü orta sahası için biçilmiş kaftan olduğunu belirtti;

  • Güçlü orta saha bağlantısı: Vitinha, Neves, Ruiz ve Zaire-Emery'nin paslarını Ferran soğukkanlılıkla gole çeviriyor;

  • Puan durumundaki sıra dışı durum: Golcünün parlamasına rağmen PSG, 5 hafta sonunda 8 puan toplayarak Ligue 1'de 6. sırada bulunuyor.

Ferran Torres transferi ve PSG'deki istatistikleri

İspanyol forvetin Fransa'daki ilk verilerinin analizi:

Kriterler ve parametreler

Ferran Torres (PSG'deki durumu)

Yaş ve transfer zamanı

26 yaş, Ağustos ayında Barcelona'dan transfer edildi

Oynanan maç sayısı

6 resmi maç

Atılan goller

7 gol (maç başına ortalama 1,16 gol)

Kritik karşılaşma

Marsilya'ya karşı 2-1'lik galibiyet golü (yedekten)

Ana pozisyonu

Merkez forvet (sahte dokuz veya santrafor)

Teknik direktörün değerlendirmesi

«Sürekli boş alanlara koşuyor ve takımımızı ciddi oranda güçlendirdi»

Kulübün puan durumundaki yeri

5 maçta 8 puanla 6. sıra

Futbol ve taktik analizi: Ferran Torres Paris'te neden bu kadar çabuk uyum sağladı?

Avrupa futbolu analistleri ve gözlemcilerinin sonuçları:

  • Luis Enrique faktörünün etkisi: Enrique ve Torres, İspanya milli takımında yıllarca birlikte çalıştı; teknik direktör oyuncunun tüm güçlü ve zayıf yönlerini mükemmel biliyor ve onu Barcelona'daki gibi kanatta değil, tam olarak ceza sahası içinde serbest bir forvet olarak verimli kullanıyor;

  • Paris orta sahasının zekası: PSG orta sahasında Vitinha, Joao Neves ve Fabian Ruiz gibi topu mesafe tanımaksızın doğru adrese ulaştıran oyun kurucuların olması, Torres'in boş alanlara koşularıyla mükemmel bir uyum sağlıyor;

  • Barcelona'nınmuhtemel pişmanlığı: Katalan ekibi finansal zorluklar nedeniyle oyuncuyu elden çıkarmıştı, ancak 6 maçta 7 gol atması Barca'nın elindeki önemli bir hücum potansiyelini kaybettiğini gösteriyor;

  • PSG'nin puan tablosundaki sorunu: Torres'in golleri takımı kurtarsa da, Paris ekibinin 6. sırada olması savunma hattı ve puan kayıplarıyla ilgili; eğer kulüp savunmayı düzene sokarsa, Torres liderliğindeki hücum hattı şampiyonluğu kolayca geri alacaktır.

Ferran Torres'in Fransa başkentindeki bu hızlı adımı, onu önümüzdeki aylarda Avrupa'nın en tehlikeli golcüleri arasına taşıyacağı kesin.

Sizce Barcelona, Ferran Torres'i PSG'ye satarak hata mı yaptı yoksa bu sadece oyuncunun geçici bir form yakalaması mı? Torres bu sezon Fransa liginin gol kralı olabilir mi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Avrupa futbolu tutkunları için hazırlanan bu analizi tüm arkadaşlarınızla paylaşın!

Ferran TorresPSGLigue 1Le ClassiqueTransfer
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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