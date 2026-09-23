Qualcomm yapay zeka odaklı yeni çip ve işlemcilerini tanıttı

Mobil teknoloji pazarının lideri Qualcomm, yıllık Snapdragon Summit etkinliğinde yapay zeka yeteneklerini yeni bir seviyeye taşıyan iki gelişmiş amiral gemisi işlemcisini tanıttı. Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 olarak adlandırılan bu çipler, kullanıcılara kişiselleştirilmiş yapay zeka ajanlarıyla çalışma konusunda geniş olanaklar sunmasıyla dikkat çekiyor. Bu bilgi Techcrunch.com tarafından bildiriliyor.

ixbt.com verilerine göre, yeni nesil çipler, 200 milyon parametreye kadar olan küçük modelleri doğrudan cihaz üzerinde çalıştırmaya olanak tanıyan geliştirilmiş bir sensör merkezi ile donatılmıştır. Bu teknoloji sayesinde akıllı telefonlar, kullanıcının kişisel asistanı görevini üstlenerek konuşmacıları birbirinden ayırt edebilir ve günlük görevleri otomatikleştirmek için kullanım alışkanlıklarına dayalı bir bellek tabanı oluşturabilir.

Yetenekler ve teknik özellikler

Tanıtım sırasında şirket temsilcileri, yeni işlemcilerin tam kapsamlı sesli iletişim ajanlarını doğrudan cihaz üzerinde desteklediğini vurguladı. Özellikle standart Snapdragon 8 Elite Gen 6 modeli, yapay zeka modellerini daha verimli çalıştırmak için tasarlanmış yeni bir hızlandırıcı birimine sahiptir.

En yüksek performans değerlerine sahip Extreme versiyonu ise cihaz üzerinde 30 milyar parametreli bir karışık uzmanlar (Mixture of Experts) modelini çalıştırma kapasitesine sahiptir. Bu yaklaşım, modelin toplam boyutu büyük olsa bile belirli bir görevi yerine getirmek için yalnızca gerekli miktarda parametreyi etkinleştirmeye olanak tanır. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Apple haziran ayındaki konferansında 20 milyar parametreli benzer bir model tanıtmıştı.

Kamera ve multimedya özellikleri

Yeni işlemciler sadece yapay zeka değil, aynı zamanda mobil fotoğrafçılık ve video kayıt teknolojilerinde de köklü değişiklikler getiriyor. Qualcomm işlemcileri, profesyonel düzeyde bir deneyim sağlamak için kameraları piksel düzeyinde kontrol etmeyi mümkün kılıyor ve görüntü sabitleme ile hareket algılama işlevlerini iyileştiriyor.

Özellikle Extreme versiyonu, 8K çözünürlükte saniyede 60 kare ve ultra yüksek HD formatında 4K'da saniyede 240 kare hızında ağır çekim video kaydını destekliyor. Ayrıca, profesyonel düzeyde kayıtlar için tasarlanmış yeni Advanced Professional Video kodeğini etkinleştiriyor ve aramalar sırasında gürültü engelleme teknolojilerini verimli bir şekilde kullanıyor.

Etkinlik kapsamında Motorola, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisine dayanan yeni Motorola Signature 27 akıllı telefonunu tanıttı ve bu yıl satışa sunacağını duyurdu. Bugün Qualcomm, yapay zeka destekli 40'tan fazla cihaz üzerinde çalışıyor; ancak uzmanlar, kullanıcıların gelecekte de yapay zeka yetenekleri için özel cihazlardan ziyade akıllı telefonları tercih etmeye devam edeceğini öngörüyor.