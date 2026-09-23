Motorola yeni Signature 27 amiral gemisi akıllı telefonunu tanıttı

·35·Teknoloji
Motorola yeni Signature 27 amiral gemisi akıllı telefonunu tanıttı

Motorola, mobil pazar için tasarlanan yeni nesil amiral gemisi cihazı Signature 27'yi ilk kez kamuoyuna tanıttı. Söz konusu tanıtım, Qualcomm tarafından düzenlenen Snapdragon Summit 2026 etkinliği kapsamında gerçekleştirildi ve teknoloji meraklılarında büyük ilgi uyandırdı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Amiral gemisi işlemci ve yapay zeka yetenekleri

ixbt.com'un bilgilerine göre yeni cihaz, Qualcomm'un en yeni ve gelişmiş mobil platformu olan Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 temelinde çalışıyor. Motorola Mobility Küresel Ürün Pazarlama Müdürü Nicole Hagen, bu yüksek performanslı çipin şirketin tarihinde ilk kez en üst düzey amiral gemisi serisine entegre edildiğini belirtti.

Ana odak noktası, cihazın yerel yapay zeka yetenekleri ve artırılmış verimliliği üzerinde yoğunlaşıyor. Snapdragon Summit kapsamında Signature 27 modeli ilk kez canlı olarak sergilendi ve uzmanlara cihazın dış görünüşünü yakından inceleme fırsatı sundu.

Tasarım ve gelişmiş kamera sistemi

Etkinlikte sergilenen cihaz, kendine özgü tasarım çözümleriyle dikkat çekiyor. Akıllı telefonun arka paneli hafif eğimli kenarlara sahip olup, bu stil ona modern bir görünüm kazandırıyor. Ayrıca arka panelde büyük boyutlu bir ana kamera bloğu bulunuyor.

Bu kameranın tasarımında beş dairesel element göze çarpıyor. Bunlardan dördü doğrudan optik kameralara ayrılmışken, diğer dairesel element flaş görevi görüyor. Optiğin diğer özellikleri şimdilik gizli kalsa da, ana fotosensörün 200 MP çözünürlüğe sahip olacağı resmen doğrulandı.

Yazılım ve gelecekteki güncellemeler

Üretici, kullanıcıların güvenliği ve konforuna özel önem vererek bu model için yedi yıllık yazılım güncelleme garantisi verdi. Bu durum, cihazın uzun yıllar boyunca güncel kalmasını sağlayacak.

Ayrıca akıllı telefon, kutudan çıkar çıkmaz Google Gemini yapay zeka hizmetiyle derinlemesine entegre edilmiş bir şekilde sunuluyor. Motorola, Signature 27 amiral gemisinin tam teknik detayları, piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkındaki bilgileri henüz açıklamadı.

MotorolaSignature 27Snapdragon SummitAkıllı Telefon200 MP Kamera
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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