Ay ekonomisi 2050 yılına kadar 566 milyar dolara ulaşabilir

·30·Teknoloji
Ay ekonomisi 2050 yılına kadar 566 milyar dolara ulaşabilir

ixbt.com'un haberine göre, dünyaca ünlü Deloitte şirketi tarafından yayınlanan yeni «Building the Lunar Economy» başlıklı raporda, gelecekteki Ay faaliyetlerinin küresel ekonomik değeri tahmin edildi. Buna göre, 2050 yılına kadar Ay ekonomisinin toplam hacminin muhafazakâr senaryoda 343 milyar dolar, hızlandırılmış büyüme durumunda ise 566 milyar dolar olabileceği öngörülüyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu devasa rakam, Ay'da çalışmak için gerekli olan altyapının maliyeti ve bu temel oluşturulduktan sonra açılacak yeni pazarlar olmak üzere iki ana aşamadan oluşmaktadır. Deloitte Consulting temsilcisi ve raporun ortak yazarı Rachel Buscaino, bu süreci öncelikle bir altyapı tarihi olarak değerlendirdi.

Altyapı ve ulaşımın temel rolü

Araştırmaya göre, ilk aşama altı ana altyapı pazarını kapsıyor. Bunlar ulaşım, enerji, iletişim ve navigasyon, yüzey hareketliliği, inşaat ve yaşam destek sistemleridir. Hızlandırılmış büyüme koşullarında bunların toplam değerinin 282 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Özellikle, bu tutarın tam yüzde 73'ü ulaşım maliyetleri ve fırsatlarına denk geliyor. Temel inşaat çalışmalarının Ay'ın güney kutbu yakınlarında yapılması planlanıyor. Bu bölgedeki su buzu rezervleri ve güneş ışığının uzun süre düştüğü kıyılar, uzun vadeli operasyonları desteklemek için en uygun yer olarak kabul ediliyor.

Yeni pazarlar ve gelecekteki fırsatlar

NASA ve diğer uzay ajansları, geleneksel devlet alımları yerine hizmet sözleşmeleri aracılığıyla ticari pazarları aktif olarak devreye sokuyor. Hazır temel üzerinde şekillenecek ikinci aşama pazarları; veri, ulusal güvenlik uygulamaları, helyum-3 gibi kaynaklar, Ay'da üretilen roket yakıtı ve uzay hesaplamaları için üretimi içeriyor.

Bu ikinci aşamadaki pazarlar birlikte 284 milyar dolara kadar daha gelir getirebilir. Ayrıca raporda, daha geniş sosyal faydalar olan inovasyonlar, bilimsel keşifler ve ilham verici etkiler 541 milyar dolar olarak değerlendirilmiştir.

Bununla birlikte uzmanlar, gelişen bir Ay ekonomisinin kendiliğinden garanti edilmediğini vurguluyor. Mühendislik engelleri, uzun geliştirme döngüleri, düzenlemelerdeki belirsizlikler ve henüz tam olarak kanıtlanmamış ticari talep temel zorluklar arasında yer alıyor. Yakın gelecekte gelirler devlet finansmanına bağlı kalmaya devam edecek, bugün kabul edilen yatırım ve teknik standartlar ise gelecekte kimlerin pazarda kalacağını belirleyecek.

Ay EkonomisiDeloitteUzay TeknolojileriNASAAltyapı
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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