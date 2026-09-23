Samuele Inacio: İtalya'yı seçtim çünkü kendimi İtalyan hissediyorum

·2·Spor
Samuele Inacio: İtalya'yı seçtim çünkü kendimi İtalyan hissediyorum

Borussia Dortmund'un genç forveti Samuele Inacio, İtalya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi maçları için kadroya çağrıldı ve tercihini değerlendirdi. Rivista Undici'ye verdiği röportajda 2008 doğumlu futbolcu, neden İtalya'yı seçtiğini ve geleceğe dair büyük hedeflerini paylaştı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Aslen Brezilyalı olan ve babası Pia aracılığıyla futbol dünyasına adım atan yetenekli forvet, Lüksemburg'a karşı oynanan hazırlık maçında ilk kez milli formayı giymişti. Ardından resmi müsabakalar için ana kadroya dahil edildi. Inacio, milli takımdan davet aldığını duyduğunda bunu arkadaşlarıyla birlikte büyük bir coşkuyla kutladığını belirtti.

İtalya'yı seçmenin temel nedeni

Futbolcu, geleceğiyle ilgili tüm seçenekleri dikkatlice değerlendirdiğini vurguladı. Ancak sonunda kalbi, Azzurri formasına yöneldi. Ona göre, kendini bu ülkeye ait hissetmesi diğer tüm faktörlerden daha ağır basıyor.

«Tüm seçenekleri değerlendirdim ama İtalya'yı seçtim çünkü kendimi daha çok İtalyan hissediyorum» diyor Samuele Inacio. Genç yaş kategorilerinden bu yana her zaman bu ülkenin onurunu koruduğunu ve bu kararın kendisi için doğal bir adım olduğunu ekledi.

Dünya Kupası hayali ve yeni motivasyon

Inacio'nun temel hedefi oldukça büyük; İtalya Milli Takımı ile en prestijli kupayı kazanmak istiyor. Son yıllardaki başarısızlıkların hem takım hem de kendisi için ekstra bir güç kaynağı olduğunu belirtiyor.

«En büyük hayalim İtalya ile Dünya Kupası'nı kazanmak. Elemelerdeki son başarısızlıklar bizim için ek bir motivasyon kaynağı görevi görüyor, asıl amacımız İtalyanlara yeniden büyük duygular yaşatmak» diyor genç forvet.

Futbolcu ayrıca kulüp kariyerindeki başarılarına da değindi. Borussia Dortmund formasıyla Eintracht ağlarına gönderdiği ilk golün hayatının en mutlu günlerinden biri olduğunu ve daha önce hiç böyle güçlü bir duygu yaşamadığını itiraf etti.

Samuele InacioBorussia Dortmundİtalya Milli TakımıFutbol HaberleriUEFA Uluslar Ligi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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