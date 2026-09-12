ABD medya dünyasının en sansasyonel ve tartışmalı gazetecilerinden biri olan eski Fox News sunucusu Tucker Carlson, bir başka patlayıcı açıklamasıyla dünya kamuoyunun dikkatini çekti. Rusya'nın başkenti ile Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük sembolik şehri olan New York'u kıyaslayan Amerikalı gazeteci, beklenmedik bir sonuca vardı. Russia Today kanalına verdiği kapsamlı röportajda Carlson, Moskova'nın sadece New York'tan daha hoş değil, aynı zamanda ondan «sonsuz derecede üstün ve daha iyi» olduğunu açıkça vurguladı. Kendi ülkesinde bu görüşleri nedeniyle sert saldırılara ve eleştirilere maruz kalmasına rağmen, gördüğü gerçeklerden geri adım atmayacağını belirtti. Peki, ünlü Amerikalı medya yıldızı neden kendi ülkesinin en meşhur şehrini bu kadar sert eleştirdi, Moskova onu neyiyle şaşırttı ve bu sözleri Washington'da neden ciddi bir siyasi öfke uyandırdı?

«Bunu bilmek istemiyordum ama gördüm»: Tucker Carlson'ın itirafı

Amerikalı gazeteci, iki küresel metropol arasındaki farkı anlatırken duygularını gizlemedi:

«Sonsuz derecede daha iyi»: Carlson röportaj sırasında: «Moskova sadece New York'tan daha hoş değil, New York'tan çok, sonsuz derecede daha iyi... Bunu bilmek istemiyordum ama öğrendim» değerlendirmesinde bulundu;

Kendi gözleriyle gördüğü gerçeklik: Gazeteci, sözlerinde hiçbir şeyi uydurmadığını ve Rusya'nın başkentindeki kişisel izlenimlerine dayandığını belirtti;

Şok etkisi: ABD'de şehir altyapısı, temizlik ve güvenlik sorunlarının arttığı bir dönemde, Rusya'nın kentsel ortamının modernliği Amerikalı sunucuyu hayrete düşürdü.

Gerçek için baskı: Gazeteci ABD'de neden hedef haline geldi?

Carlson'ın açık açıklamaları Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi ve medya çevrelerinde hoş karşılanmadı:

Sürekli ve sert eleştiriler: Sunucu, kendi ülkesinde Moskova hakkında olumlu konuştuğu için sürekli olarak sert saldırılara ve suçlamalara maruz kaldığını gizlemedi;

«Ben sadece gerçeği söyledim»: Siyasi baskılara yanıt olarak Carlson: «Bu sözlerim yüzünden beni sürekli sert bir şekilde eleştirdiler, ama sonuçta ben sadece olan gerçeği söyledim... Hiçbir şey uydurmadım, sadece kendi gözlerimle gördüklerimi anlattım» diyerek kendini savundu;

Medya sansürüne karşı isyan: Gazeteci, modern Batı medyasında belirli siyasi kalıplara uymayan gerçek olguların açıkça söylenmesinin giderek daha fazla yasaklandığına işaret etti.

New York ve Moskova: Altyapı ve güvenlik fonunda kriz

Tucker Carlson'ın bu açıklamasının arkasında Amerikan metropollerinin bugünkü ciddi sorunları yatıyor:

New York'taki çöküş sorunu: Son yıllarda New York metrosundaki düzensizlikler, sokaklardaki çöpler, suç oranındaki artış ve evsizler sorunu, yerel halkın ve turistlerin temel şikayeti haline geldi;

Moskova altyapısının başarısı: Carlson daha önce de Moskova'nın temiz sokaklarını, güvenli ve görkemli metrosunu, marketlerdeki çeşitliliği ve genel şehir düzenini özel olarak takdir etmişti;

Siyasi polemik: Bu karşılaştırma, Batı ve Doğu şehircilik modelleri, sosyal güvenlik ve metropollerin yönetim kalitesi üzerine küresel tartışmaları daha da alevlendirdi.

Tucker Carlson'ın bu tartışmalı çıkışı, ABD toplumunda kendi şehirlerinin sorunlarına dürüstçe bakmaya ve Batı standartları hakkındaki dogmaları yeniden gözden geçirmeye teşvik eden bir başka medya patlaması oldu.

Sizce Tucker Carlson'ın Moskova'yı New York'tan sonsuz derecede üstün tutması tarafsız bir gazetecilik gözlemi mi, yoksa siyasi PR ve popülizm mi? Günümüzde dünya metropolleri için ne daha önemli; tarihi özgürlük mü yoksa sokaklardaki güvenlik ve temizlik mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bırakın ve dünya medyasındaki bu sıcak çatışmanın analizini arkadaşlarınızla paylaşın!