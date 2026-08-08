Umar Nurmagomedov Şanghay'a gidiyor: Dövüş posteri yayınlandı!

·109·Spor
Umar Nurmagomedov Şanghay'a gidiyor: Dövüş posteri yayınlandı!

Ultimate Fighting Championship (UFC) organizasyonu, bir sonraki heyecan verici ve önemli etkinliklerinden biri olan UFC Fight Night 286 gecesinin resmi posterini kamuoyuna sundu.

Şanghay'da düzenlenecek gecenin ana karşılaşmasında horoz sıkletin en güçlü ve tehlikeli dövüşçüleri karşı karşıya gelecek.

Şanghay tarihi bir dövüşe ev sahipliği yapacak

Organizasyonun ana karşılaşması, horoz sıkletin eski kemer adayı Rus Umar Nurmagomedov ile yerel taraftarların sevgilisi Çinli Song Yadong arasında gerçekleşecek.

  • Düzenlenme tarihi: 29 Ağustos

  • Dövüşün adresi: Çin, Şanghay, Şanghay Indoor Stadium

Gecenin kahramanlarının istatistikleri ve deneyimleri

Ana karşılaşmanın katılımcıları, UFC oktagonunda isimlerini ve sağlam yerlerini çoktan sağlamlaştırdı:

  • Umar Nurmagomedov (30 yaşında): UFC'deki ilk maçına 2021 yılında çıktı. Şimdiye kadar organizasyonda 9 maça çıkan dövüşçü, 8 galibiyet ve yalnızca 1 mağlubiyet aldı.

  • Song Yadong (28 yaşında): En güçlü MMA liginde 2017'den bu yana düzenli olarak mücadele ediyor. UFC'deki kariyerinde 12 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik bulunuyor.

Umar Nurmagomedov Şanghay'a gidiyor: Dövüş posteri yayınlandı!

Üst düzey iki dövüşçü arasındaki bu karşılaşmanın oktagonda sert ve amansız geçeceği şüphesiz.

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Ultimate Fighting ChampionshipUmar NurmagomedovSong YadongŞanghayÇin
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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