Çinli doktor 5 bin kilometre mesafeden ameliyat gerçekleştirdi (video)

·5·Dünya
Çinli doktor 5 bin kilometre mesafeden ameliyat gerçekleştirdi (video)

Sağlık Bakanlığı basın servisinin verilerine göre, Çinli cerrahi onkoloğu 5 bin kilometre uzaklıktan bir hastanın akciğerindeki kötü huylu tümörü başarıyla çıkardı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan hastanın onkolojik cerrahiye ihtiyacı vardı. Ancak nitelikli uzman eksikliği nedeniyle yerel hastane, Çin’in MEDBOT şirketi tarafından geliştirilen cerrahi robotu kullanmaya karar verdi.

Ameliyatı, Şanghay’daki bir hastanenin onkoloji bölümünün bilimsel yöneticisi ve baş cerrahı Luo Sinyuan gerçekleştirdi. Hasta ile cerrah arasındaki 5 bin kilometrelik mesafeye rağmen robot, 5G iletişim sistemi üzerinden neredeyse hiç gecikme veya kesinti olmadan kontrol edildi.

“Robotik cerrahi, en gelişmiş minimal invaziv teknolojilerden biridir; bu yöntemle gerçekleştirilen operasyonlar yüksek hassasiyet ve minimum komplikasyon riskiyle öne çıkar. Bu sayede hastalar ameliyat sonrası daha hızlı iyileşir,” dedi Luo.

ÇinSincan UygurŞanghayMEDBOTLo Sinsyuan
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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