Çin'in eski başbakanı Zhu Rongji, 98 yaşında hayatını kaybetti

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi eski Başbakanı Zhu Rongji, 12 Ağustos'ta Pekin'de hastalık nedeniyle 98 yaşında hayatını kaybetti. Bu haberi Çin Merkez Televizyonu duyurdu.

Edinilen bilgilere göre Zhu Rongji, Pekin saatiyle 11.06'da yaşamını yitirdi. Ölümüne yol açan hastalıkla ilgili henüz ek bilgi verilmedi.

Zhu Rongji, 1998-2003 yıllarında Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi'ne başkanlık etti. Bundan önce başbakan yardımcısı, Çin Halk Bankası başkanı, Şanghay Belediye Başkanı ve Çin Komünist Partisi Şanghay Komitesi sekreteri gibi önemli görevlerde bulundu.

Ülke yönetiminde bulunduğu dönemde Çin'de geniş kapsamlı vergi, maliye ve ekonomik reformlar gerçekleştirildi. Zhu Rongji, ülke ekonomisinin ve mali sistemin yönetiminde önemli rol oynayan siyasetçilerden biri olarak tanınıyordu.

Siyasetçi, Çin'in dünya ekonomisindeki konumunun güçlenmesine de büyük katkı sağladı. “Çin ekonomik mucizesi”nin başlıca mimarlarından biri ve ülkenin Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) katılım sürecinde önemli rol oynayan bir lider olarak tarihe geçti.

Zhu Rongji, Çin siyasi hiyerarşisinin en nüfuzlu ve güçlü liderlerinden biriydi. Kariyeri, ülke ekonomisinin, mali sisteminin ve reformlarının önemli bir dönemiyle bağlantılıydı ve Çin'in sonraki ekonomik kalkınması üzerinde de kayda değer bir etki bıraktı.