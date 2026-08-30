Toyota Tesla'nın izinden giderek yeni Lexus için gigacasting teknolojisini seçti

Japon otomotiv devi Toyota, premium markası Lexus için yeni bir elektrikli crossover üretmeye hazırlanıyor. ixbt.com'un haberine göre, bu gelecek vadeden modelin montaj sürecinde Tesla tarafından popüler hale getirilen ve büyük alüminyum dökümlerin oluşturulmasını sağlayan gigacasting yöntemi uygulanacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilindiği üzere gigacasting teknolojisi, birçok küçük parçayı tek bir büyük yapı ile değiştirmeye olanak tanır. Bu durum üretim sürecindeki işlemleri azaltır ve bitmiş aracın toplam ağırlığını önemli ölçüde düşürür. Özellikle elektrikli araçlar için bu faktör kritik öneme sahiptir, çünkü daha hafif bir gövde, hareket için harcanan enerji miktarını azaltır.

Yeni teknolojinin avantajları

Uzmanlar, yeni Lexus crossover modelinde gigacasting elementlerinin kullanılmasının, araç ağırlığının azaltılması sayesinde menzili birkaç yüzde oranında artırmaya yardımcı olacağını belirtiyor. Aracın diğer modern üretim çözümleri gizli tutulsa da, şirketin en son yaklaşımları uygulamaya kararlı olduğu görülüyor.

Toyota, geleneksel olarak en ileri teknolojilerini ilk olarak Japonya veya ABD'deki fabrikalarında test ederdi. Ancak bu kez şirket yönetimi tamamen farklı bir yol izleyerek ana odağı Çin pazarına çevirmeye karar verdi.

Çin pazarındaki yoğun rekabet

Böyle bir kararın temel nedeni, Çin elektrikli araç pazarındaki şiddetli rekabet ile açıklanıyor. Günümüzde Lexus, bu segmentte yerel üreticilerin önemli ölçüde gerisinde kalıyor ve markanın Çin'deki ürün gamında sadece RZ modeli tam teşekküllü bir elektrikli araç olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle, yeni elektrikli crossover'ın üretiminin Şanghay'daki yeni Toyota fabrikasında başlatılması planlanıyor. Projenin 2027 sonbaharında hayata geçirilmesi hedefleniyor ve bu adımın markanın Çin'deki konumunu yeniden güçlendirmesi bekleniyor.

Başlangıç aşamasında üretim hacmi nispeten düşük olacak ve ilk yıl boyunca ayda yaklaşık 1000 araç üretilmesi bekleniyor. Ancak daha sonra Lexus, yıllık üretim hacmini on binlerce araca çıkarmayı hedefliyor.

Şu an için aracın ismi, güç ünitesinin özellikleri, batarya kapasitesi ve kesin menzili gizli tutuluyor. Ayrıca ana pazar olarak Çin hedeflendiği için, bu crossover'ın diğer ülkelere ihraç edilmemesi ihtimali de göz ardı edilmiyor.