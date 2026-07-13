Sahibinin işaret dilini anlayan köpek sosyal medyada ilgi odağı oldu

ABD'de siyah bir Labrador, sahibinin işaretlerini anlama yeteneğiyle sosyal medyada popüler hale geldi.

Amerikalı blog yazarı Robert Haney, çocukluğunda işitme yetisini kaybetti. Bu nedenle günlük hayatta ağırlıklı olarak işaret dili kullanıyor. Köpeği Slater ise zamanla sahibinin el hareketlerini ve yüz ifadelerini anlamayı öğrendi.

Slater, komutları sesli olarak değil, Robert'ın işaretleri aracılığıyla alıyor. Köpek, farklı el hareketlerini ayırt edebiliyor ve bunlara uygun şekilde tepki veriyor.

Sahibiyle neredeyse sözsüz iletişim kuran Labrador'un videoları kullanıcılar arasında büyük ilgi uyandırıyor. Birçok kişi Slater'ın dikkatini ve sahibine olan uyumunu takdirle karşılıyor.