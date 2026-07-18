Meksika'da 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

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Meksika'da 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Meksika'nın Pasifik kıyılarında 7,4 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmış olsa da, durum değerlendirmesinin ardından uyarı kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre deprem, 17 Temmuz günü yerel saatle 08:48'de, Guatemala sınırına yakın Chiapas eyaletindeki Puerto Madero limanı civarında kaydedildi. Sarsıntının merkez üssü, yerleşim yerinin yaklaşık 10 kilometre kuzeyinde bulunuyor.

Meksika Ulusal Sismoloji Merkezi, ana depremin ardından 5,2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntının da meydana geldiğini bildirdi.

Olayın ardından ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, merkez üssünden 300 kilometreye kadar olan kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yayınladı. Ancak uzmanların durumu yeniden değerlendirmesinin ardından yaklaşık bir saat sonra bu uyarı resmen kaldırıldı.

Deprem sonrası Meksika hükümeti kurtarma ekiplerini, güvenlik güçlerini ve sivil savunma birimlerini bölgeye sevk etti. İlk belirlemelere göre şu ana kadar herhangi bir can kaybı, yaralanma veya büyük çaplı yıkım bildirilmedi.

Deniz Kuvvetleri Bakanı Raymundo Pedro Morales Angeles, bazı kıyı bölgelerinde deniz seviyesinin yarım metreye kadar yükselebileceğini belirterek, vatandaşları tedbir amaçlı sahillerden uzak durmaya çağırdı.

Aynı zamanda, Chiapas eyaletinin merkez üssüne yakın bazı yerleşim yerlerinde önleyici amaçlı tahliye çalışmaları gerçekleştirildi. Yetkililer, ülkenin güneydoğu kesiminde ciddi bir hasar veya büyük çaplı acil durum yaşanmadığını vurguladı.

Uzmanlar şu anda durumu sürekli izlemeye devam ediyor ve olası artçı sarsıntılar için izleme çalışmalarını sürdürüyor.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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