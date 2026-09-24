Anthony Gordon, Thomas Tuchel'in tartışmalı kararından şaşkınlık duyduğunu belirtti

İngiltere milli takımının Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e karşı aldığı dramatik mağlubiyetin yankıları devam ediyor. Barcelona forveti Anthony Gordon, maçın kaderini belirleyen tartışmalı taktiksel kararlar hakkında ilk kez konuştu ve teknik direktör Thomas Tuchel tarafından erken oyundan alınmasına çok şaşırdığını itiraf etti. Bu mağlubiyet, İngiliz ekibinin yaz sezonundan sonraki ilk toplanmasında ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor. Goal.com'un haberine göre, İngiltere milli takımı tarihi finale çıkmaya sadece 20 dakika kala, Anthony Gordon'un golüyle öndeydi. Ancak Thomas Tuchel, üstünlüğü korumak amacıyla forveti oyundan alıp yerine savunma oyuncusu Ezri Konsa'yı dahil edince oyunun dinamiği tamamen değişti. Bu tedbirli değişiklik, rakibin baskıyı artırmasına olanak tanıdı ve Güney Amerikalılar sonunda skoru eşitleyip galibiyete uzandı.

Taktiksel hatalar ve teknik direktörün yaklaşımı

Teknik direktör Thomas Tuchel, başlangıçta takımın topa sahip olamamasını eleştirse de, daha sonra aşırı tedbirli kararlarının biraz erken alındığını kabul etti. 5-4-1 dizilişine geçiş, inisiyatifi rakibe verdi ve hem taraftarlar hem de oyuncular arasında kafa karışıklığına yol açtı. 25 yaşındaki futbolcu, o anlarda fiziksel ve zihinsel olarak mükemmel durumda olduğunu vurguladı.

"Evet, dürüst olmak gerekirse şaşırdım," dedi eski Newcastle yıldızı Gordon. "Çünkü daha yeni gol atmıştım. Ben adrenalin etkisiyle hareket ettiğimde çok iyi performans gösteren oyunculardan biriyim. Gol attığımda genellikle kötü oynamam çünkü özgüvenim tavan yapar. Özellikle o durumda, böylesine büyük bir sahnede kendimi harika hissediyordum."

Thomas Tuchel'in açıklaması

Thomas Tuchel, o anki yoğun baskının ve takımın aşırı yorgunluğunun kararlarını etkilediğini gizlemedi. Teknik direktör, su molasından önce rakibin tehlikeli bir pozisyon yarattığını ve takımın fiziksel olarak zorlandığını kabul etti. Hava koşulları ve üst üste yapılan zorlu deplasmanlar oyuncuların enerjisini tüketmişti.

"Su molasından önce gol yiyebilirdik. O an hayatta kalamayacağımızı ve bunun bir felaket olacağını düşündüm," diye itiraf etti Tuchel. "Sonra beş savunmacıya, 5-4-1 dizilişine geçmemiz gerektiğini düşündüm. Ancak bu düşünce için biraz erkendi."

İngiltere milli takımı şu anda St George's Park'taki tesislerinde toplanmış durumda ve bu ağır mağlubiyeti detaylı bir şekilde analiz ediyor. Takım üyeleri, mevcut hatalardan doğru dersleri çıkararak gelecek turnuvalara hazırlanmayı hedefliyor.

Hozirda Angliya terma jamoasi St Georgeʼs Park bazasida yigʻilib, ushbu ogʻir magʻlubiyatni atroflicha tahlil qilmoqda. Jamoa azolari mavjud xatolardan toʻgʻri xulosa chiqarib, kelgusi musobaqalarga tayyorgarlik koʻrishni maqsad qilgan.