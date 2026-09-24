Xiaomi 18 Pro Max amiral gemisinin benzersiz şeffaf versiyonu tanıtıldı

Ixbt.com'un haberine göre Xiaomi, en gelişmiş amiral gemisi modellerinden biri olan Xiaomi 18 Pro Max akıllı telefonunun özel şeffaf versiyonunu canlı görsellerle tanıttı. Yüksek teknolojik özellikler ile sıra dışı tasarımı bir araya getiren bu cihaz, teknoloji tutkunlarında büyük ilgi uyandırıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni model 16 GB RAM ve 1 TB dahili depolama ile donatılmış olup fiyatı 10.999 yuan olarak belirlendi. Akıllı telefonun gövdesi çekici şeffaf kırmızı renkte tasarlandı. Özel bir film, hacimli bir doku oluşturarak kullanıcıların cihazın iç yapısındaki stilize edilmiş öğeleri yakından görmelerini sağlıyor. Ayrıca sete kırmızı şeffaf bir şarj cihazı ve kablo da dahil edildi.

Gelişmiş ekran özellikleri ve ikincil ekran

Akıllı telefonun en dikkat çekici özelliklerinden biri, arka panelindeki Magic Screen ikincil ekranıdır. Yeni versiyonda bu ekran daha düz bir yapıya sahip olup gövdeye kusursuz bir şekilde entegre edilmiştir. Bildirimler, widget'lar ve mini oyunlar burada görüntülenir. Yapay zeka tabanlı AI Versatile Screen özelliği ise kişiselleştirilmiş içerik ve benzersiz duvar kağıtları oluşturmaya yardımcı olur.

Piyasaya sürüldüğü sırada arka ekran için 100'den fazla kart seçeneği sunulacağı açıklandı. Aralık ayı sonunda ise cihaza ek yapay zeka özelliklerinin gelmesi bekleniyor. Ana SuperPixel 2.0 ekranı; 4000 nit tepe parlaklığı, BT.2020 kapsamı ve 1–120 Hz değişken yenileme hızına sahip LTPO teknolojisi ile donatılmıştır.

Yüksek performans ve Leica kameralar

Cihazın teknik gücü, altıncı nesil Snapdragon 8 Super Edition işlemcisine dayanıyor. Ayrıca 8500 mAh kapasiteli devasa bir batarya, IP66, IP68 ve IP69 seviyesinde su ve toza karşı dayanıklılık standartları ve UWB teknolojisi ile donatılmıştır.

Fotoğrafçılık yetenekleri konusunda da model liderliği elden bırakmıyor. Leica iş birliğiyle geliştirilen kamera modülü; 200 MP ana sensör, 200 MP periskopik telefoto lens ve 50 MP ultra geniş açılı kamerayı içeriyor. Ayrıca, benzersiz kareler yakalamak için Legendary Moment adlı yeni bir yapay zeka destekli çekim modu da eklendi.