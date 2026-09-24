Virgil van Dijk, Hollanda taktiği hakkındaki eleştirilere yanıt verdi

Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, uluslararası arenadaki itibarını savunarak, Hollanda milli takımının Dünya Kupası'ndaki başarısızlığının ardından taktiklere müdahale ettiği yönündeki haberleri kesin bir dille reddetti. Goal.com'un haberine göre, tecrübeli savunmacı, ülke basınıyla gerçekleştirdiği oldukça gergin brifingde, milli takımın dizilişinin değişmesine neden olduğu yönündeki söylentileri kati suretle yalanladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Hatırlatmak gerekirse, Hollanda milli takımı Dünya Kupası son 16 turunda Fas'a karşı oynanan maçta penaltı atışları sonucunda mağlup olmuş ve turnuvaya erken veda etmişti. Bu başarısızlığın ardından basında, tecrübeli stoperin teknik direktör Ronald Koeman'ın kararlarını etkileyerek takımı beşli savunma ile oynamaya zorladığına dair haberler çıkmıştı.

Taktiksel değişiklikler ve basın suçlamaları

Eleştirmenlere göre, tam da bu taktiksel değişiklik milli takımın oyun tarzına zarar verdi ve turnuvadan erken elenmelerine neden oldu. Basındaki bu tür haberlerden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Van Dijk, gazetecilerle yaptığı görüşmede her şeyin yalan olduğunu açıkça ifade etti.

Savunmacının ifadelerine göre, takımın oyun planı sadece teknik ekip tarafından hazırlanıyor ve kendisinin bu süreçle bir ilgisi bulunmuyor. Kendisi hakkında asılsız fikirlerin sık sık yayılmasından yorulduğunu gizlemedi.

Van Dijk'ın basın toplantısındaki açıklaması

Basın toplantısında söz alan futbolcu, söylentilere şu şekilde yanıt verdi: «Meslektaşlarınızdan biri, beşli savunma ile oynamanın benim fikrim olduğunu söyledi. Bu tamamen saçmalık. Plan teknik ekip tarafından hazırlanır. Beni kötü göstermek için kasten yalan haber yayıyorlar. Bu çok sık oluyor.»

Bununla birlikte, takımın Dünya Kupası'nda kötü oynadığını kabul etti ancak tüm milli futbolu mahvetmekle suçlanmasını tamamen haksız buldu. Futbolcu, «Gerçek şu ki, Dünya Kupası'nda başarısız olduk. Bunlar acı gerçekler. İyi bir oyun sergileyemedik» diye ekledi.

Fas karşısında alınan mağlubiyet, 35 yaşındaki futbolcunun uluslararası kariyerini sonlandırmayı düşünmesine de neden olmuştu. Erken elenmenin ağırlığı onu derinden etkilemiş ve milli takımdaki geleceği hakkında kesin bir karar vermeden önce spora kısa bir ara vermeye yöneltmişti.