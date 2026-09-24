Craig Bellamy, Cristiano Ronaldo hakkında: Bin gol — bu sadece akıl almaz

Galler milli takımı teknik direktörü Craig Bellamy, Lizbon'daki Estadio Jose Alvalade'de oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde Portekiz milli takımı kaptanı Cristiano Ronaldo hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Uzman isim, Portekizli tecrübeli golcünün uzun yıllara dayanan kariyerine duyduğu hayranlığı gizlemedi ve onun kariyerinde 1000 gol barajına ulaşma hedefini desteklediğini belirtti. Bu haber Goal.com tarafından aktarılıyor.

Galler'in hocası, Ronaldo'yu futbol tarihinin en büyük efsanelerinden biri olarak nitelendirerek, mirasının yüzyıllar boyunca hatırlanacağını vurguladı. Aynı zamanda Bellamy, esprili bir dille Cristiano'nun bir sonraki rekorlarını kendi maçlarından sonra kırması gerektiğini söyledi. Bu karşılaşma futbol dünyasında büyük bir ilgiyle bekleniyor.

Futbolculuk dönemindeki rekabetler

Teknik direktör, futbolculuk kariyeri boyunca İngiltere Premier Lig'de Cristiano Ronaldo'ya karşı birçok kez sahaya çıktı. Liverpool, Newcastle United, Blackburn Rovers ve West Ham United formaları giyen Bellamy, Portekizli golcüye karşı beş kez mücadele etti.

En unutulmaz karşılaşmalarından biri 2008–2009 sezonuna denk geliyor. Bariz bir üstünlüğün olduğu o maçta Ronaldo, Old Trafford'da duble yaparak Manchester United'ın West Ham karşısında 2-0 galip gelmesini sağlamıştı.

Savunmadaki bulmaca ve binlik hedef

Liverpool formasıyla Kuzeybatı derbisi gibi oldukça çetin maçlarda yer alan Bellamy, Ronaldo'nun savunmacılar için ne kadar ciddi bir sorun teşkil ettiğini çok iyi biliyor. Bu yüzden Portekizli golcünün devasa hedefine özel bir parantez açtı.

“Bin golden bahsediyoruz. Gerçekten mi? Kim bin gol atabilir ki?” diyerek şaşkınlığını gizleyemedi Bellamy. Sözlerine devam ederek, “Bu sadece akıl almaz bir şey, umarım bu hedefe ulaşır ama yarın bize karşı oynayacağı maçta değil. Her şey bizden sonra başlasın,” diyerek şaka yaptı.

Portekiz'deki teknik ekip değişiklikleri

Galler teknik direktörü, Portekiz milli takımındaki antrenör değişikliklerine de dikkat çekti. Yeni atanan teknik direktör Jorge Jesus'u, takımın dünya çapındaki potansiyelini ortaya çıkarabilecek yetenekli bir taktikçi olarak tanımladı.

Bellamy'ye göre tecrübeli uzman, Portekiz milli takımının yetenekli kadrosuna tam da eksik olan disiplini ve yapıyı getirebilir. UEFA Uluslar Ligi kapsamındaki bu karşılaşmanın her iki takım için de önemli bir sınav olması bekleniyor.