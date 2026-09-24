“Çeyrek final bizim!”: Şavkatjon Boltayev Asya Oyunları'nda parlak bir zafer elde etti

Japonya'nın Aichi ve Nagoya şehirlerinin ev sahipliği yaptığı XX. Yaz Asya Oyunları'nda Özbekistan boks milli takımı temsilcileri, tavizsiz ve galibiyet dolu yürüyüşlerini sürdürüyor. Erkekler -70 kg kategorisinde ülkemizi temsil eden yetenekli boksörümüz Şavkatjon Boltayev, turnuvadaki ilk maçında parlak bir performans sergiledi. 1/8 final turu çerçevesinde gerçekleşen oldukça şiddetli ve çekişmeli mücadelede vatandaşımızın Güney Kore temsilcisi Kim Junsu rakibi oldu.

Üç rauntluk zorlu mücadelenin sonunda hakemlerin net kararıyla Boltayev 4:1 skorla ikna edici bir zafer kazandı ve turnuvada çeyrek finale yükseldi; Koreli boksör ise Asya Oyunları'ndaki mücadelesini erken noktalamak zorunda kaldı. Hatırlatmak isteriz ki, bu prestijli spor etkinliğinde Özbekistan erkek milli takımı 6, kadın milli takımı ise 5 sıklette kıta şampiyonluğu için mücadele veriyor. Aynı -70 kg kategorisinde komşu Kazakistan takımının onurunu genç yıldız Torexan Sabirxan'ın temsil etmesi, rekabetin şiddetini daha da artırıyor.

Özbekistan Boks Federasyonu'nun verdiği bilgilere göre, taraftarları bekleyen bir diğer önemli karşılaşma daha var: Kadınlar kategorisinde vatandaşımız Navbahor Hamidova ile Güney Koreli Seon Sujin arasındaki maç. Boks müsabakaları 2 Ekim'e, Asya Oyunları'nın kendisi ise 4 Ekim'e kadar devam edecek. Peki, Şavkatjon Boltayev çeyrek final engelini aşıp, olası bir büyük finalde Kazakistanlı Torexan Sabirxan ile ringde karşılaşacak mı ve Özbek boksörler Japonya'daki madalya kürsüsünü nasıl fethedecek?

“4:1'lik zafer, Sabirxan faktörü ve sıradaki Koreli rakip”: Maçın 5 ana noktası

Şavkatjon Boltayev'in başarısı ve boks turnuvası gündeminden en önemli gerçekler:

İkna edici başlangıç ve çeyrek final bileti: Şavkatjon Boltayev 1/8 finalde Kim Junsu'yu 4:1 mağlup ederek son sekize kaldı;

Koreli boksör turnuvadan elendi: Kim Junsu üç rauntluk baskıya dayanamayarak Aichi-Nagoya maçlarına veda etti;

-70 kg'da ateşli rekabet: Bu sıklette Kazakistan adına dünyaca ünlü Torexan Sabirxan'ın yer alması, altın madalya için zorlu maçların garantisi niteliğinde;

Sıradaki karşılaşma — Navbahor Hamidova ringde: Boksseverleri bir başka Özbekistan–Güney Kore maçı — Hamidova ve Seon Sujin mücadelesi bekliyor;

Kadro ve turnuva takvimi: Özbekistan erkeklerde 6, kadınlarda 5 sıklette yarışıyor; boks finalleri 2 Ekim'de sona erecek.

“Aichi-Nagoya-2026”: Şavkatjon Boltayev ve Kim Junsu maçının analitik göstergeleri

1/8 final karşılaşmasının parametreleri ve turnuvanın genel görünümü:

Göstergeler ve Kriterler Şavkatjon Boltayev (Özbekistan) Kim Junsu (Güney Kore) Sıklet -70 kg -70 kg Turnuva aşaması 1/8 final maçı 1/8 final maçı Maç dinamiği İnisiyatifli ataklar ve isabetli yumruk serileri Savunma ve kontra atak denemeleri Hakemlerin nihai kararı 4 : 1 skorla galibiyet Mağlubiyet Turnuvadaki geleceği Çeyrek final bileti (madalyalara doğru) Turnuvadan elendi Potansiyel ana rakip Torexan Sabirxan (Kazakistan) —

Boks ekspertizi ve analiz: Boltayev'in bu galibiyeti takıma neden stratejik üstünlük sağlıyor?

Spor yorumcuları ve milli antrenör kadrosunun sonuçları:

Kore boks okulunun zorlu stilini kırmak: Güney Koreli sporcular genellikle çok dayanıklı, hızlı ve üç raunt boyunca kesintisiz tempo tutan boksörler olarak bilinir; Boltayev'in rakibin temposunu bozup 4:1'lik net bir üstünlük sağlaması, yüksek fiziksel hazırlığını kanıtlıyor;

Torexan Sabirxan ile olası merkezi karşılaşma: -70 kg'da Kazakistan takımının ana umudu olan Sabirxan mücadele ediyor; Boltayev'in her ikna edici galibiyeti, Kazak-Özbek boks derbisinin finaline zemin hazırlıyor;

Milli takım dengesi ve galibiyet ivmesi: 6 erkek ve 5 kadın boksörle turnuvaya katılan milli takımımız için ilk aşamalarda kayıpsız ilerlemek, madalya tablosunda liderliği korumanın ana faktörüdür;

Navbahor Hamidova'ya moral desteği: Boltayev'in Koreli rakibi mağlup etmesi, Seon Sujin ile karşılaşacak olan Navbahor Hamidova'ya da ekstra güven ve moral verecektir.

Şavkatjon Boltayev'in Japonya ringindeki ikna edici zaferi, Özbek boks okulunun kıtadaki lider konumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sizce Şavkatjon Boltayev -70 kg kategorisinde Kazakistanlı Torexan Sabirxan'ı geride bırakarak Asya Oyunları şampiyonu olabilir mi? Navbahor Hamidova ve Seon Sujin maçından nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Kişisel tahminlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek boksörlerin Aichi-Nagoya'daki bir sonraki zaferine adanmış bu makaleyi tüm spor tutkunlarıyla paylaşın!