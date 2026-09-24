Bayern Münih forveti ve İngiltere milli takımı kaptanı Harry Kane, Arjantin karşısında aldıkları ağır mağlubiyetin kariyerindeki en acı verici anı olduğunu itiraf etti. Bu dramatik ve üzücü eleniş, futbolcunun uluslararası kariyerindeki en düşük nokta olarak kaydedildi. Bu haberi Goal.com aktarıyor. MetLife Stadyumu'ndaki Dünya Kupası yarı finalindeki başarısızlığa rağmen, on hafta sonra Üç Aslan, Thomas Tuchel yönetiminde yeni bir döneme adım atıyor. Takım, önümüzdeki Uluslar Ligi ve 2028 Avrupa Şampiyonası'na odaklanmış durumda ancak Arjantin maçının yarattığı psikolojik travma hala devam ediyor.

Mağlubiyet ve sonuçları

Alınan sonuç o kadar etkili oldu ki, 33 yaşındaki forvet İspanya ile Arjantin arasındaki final maçını izleyemedi. Bunun yerine New York'ta golf oynayarak kafasını dağıtmak zorunda kaldı. Futbolcuya göre bu çöküş, Katar'da kaçırdığı penaltıdan bile daha fazla acı verdi.

Goal.com'un haberine göre Kane, verdiği röportajda takımın kendi oyun tarzından vazgeçmesinin temel sorun olduğunu vurguladı. Kendi prensiplerine aykırı hareket ederek kaybetmenin durumu daha da zorlaştırdığını ekledi.

Gelecekteki hedefler ve sonuçlar

İngiltere milli takımı formasıyla 121 maça çıkan tecrübeli kaptan, büyük turnuvaların eleme turlarında güçlü rakiplere karşı zorlanmaya devam ettiklerini kabul etti. Ona göre bu durum zihniyet, karakter veya sahadaki taktiksel yönelimle ilgili olabilir.

Takım içinde bu konuyla ilgili derinlemesine tartışmalar yapılması gerekiyor. Harry Kane, bu acı tecrübenin gelecekte yüksek baskı altında kendi oyun tarzlarını korumaları için güçlü bir motivasyon kaynağı olması gerektiğini savunuyor.

Jamoa ichida ushbu mavzu boʻyicha chuqur muhokamalar oʻtkazilishi talab etilmoqda. Garri Keyn bu achchiq tajriba kelgusida yuqori bosim ostida oʻz oʻyin uslubini saqlab qolish uchun kuchli turtki boʻlishi lozimligini talab qilmoqda.