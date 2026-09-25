UEFA Uluslar Ligi 1. hafta süper karşılaşmaları — devlerin mücadelesinin tam analizi

UEFA Uluslar Ligi'nin yeni sezonunun ilk haftası gerçek sansasyonlara, beklenmedik dönüşlere ve dramlara sahne oldu. Lizbon'da oynanan yoğun mücadelede Portekiz milli takımı, Galler karşısında 1-0'lık minimal bir galibiyet elde etti. Maçın kaderini 22. dakikada João Félix'in attığı tek gol belirledi; 59. dakikada ise efsanevi Cristiano Ronaldo topu ağlara göndererek stadı ayağa kaldırsa da hakemler golü iptal etti.

Kıtanın en önemli maçı Amsterdam'da gerçekleşti: Hollanda ve Almanya arasındaki mücadele son saniyelere kadar heyecanını korudu. 32. dakikada Felix Nmecha'nın golü Almanları öne geçirse de, 90+2. dakikada Cody Gakpo dengeyi sağladı ve "Portakallar"ı mağlubiyetten kurtardı (1-1). İskandinavya'nın prestijli derbisinde ise Erling Haaland önderliğindeki Norveç, Danimarka karşısında 3-2'lik geri dönüş galibiyetini kutladı. Haaland'ın dublesi ve Oscar Bobb'un golü, Norveç'e değerli üç puanı getirdi.

Peki, Ronaldo'nun iptal edilen golü Portekiz'in hücum hattını nasıl etkiledi, Almanya'nın galibiyeti kaçırmasının sebebi neydi ve Haaland milli takım formasıyla gol krallığı rekorunu nasıl tazeliyor?

«Félix'in golü, 90+2 draması ve İskandinav derbisi»: 1. haftanın 5 ana noktası

UEFA Uluslar Ligi'nin açılış haftasından en önemli gerçekler ve sonuçlar:

Félix'ten galibiyet golü: João Félix 22. dakikada Galler kalesini havalandırarak Portekiz için turnuvadaki ilk galibiyeti sağladı;

Ronaldo'nun sayılmayan golü: 59. dakikada 41 yaşındaki efsane ağları sarstı ancak VAR ve hakem kararıyla gol iptal edildi;

Amsterdam'da 90+2 mucizesi: Felix Nmecha Almanya'yı öne geçirse de, Cody Gakpo uzatma dakikalarında skoru eşitledi (1-1);

Haaland'dan İskandinav derbisinde duble: Norveç'in yıldızı, Danimarka ile oynanan 5 gollü maçta (3-2) iki gol atarak takımına galibiyeti getirdi;

Devlerin zorlu başlangıcı: Almanya, Hollanda, Portekiz ve Danimarka gibi devler ilk haftadan ciddi bir direnişle karşılaştı.

Uluslar Ligi 1. hafta: Sonuçlar, goller ve kadroların karşılaştırmalı analizi

Kıtanın üç büyük maçıyla ilgili resmi verilerin sınıflandırılması:

Müsabaka Sonuç Gol atanlar Önemli olaylar ve ana kahramanlar Portekiz — Galler 1 : 0 João Félix (22') 59. dakikada Ronaldo'nun golü iptal edildi; 68. dakikada Ronaldo'nun yerine Ramos girdi Hollanda — Almanya 1 : 1 F. Nmecha (32') — C. Gakpo (90+2') Son dakikalarda geri dönüş; 30. dakikada Havertz, 35. dakikada Brobbey zorunlu değişiklik Norveç — Danimarka 3 : 2 O. Bobb (14'), E. Haaland (18', 74') — Mikkel (25'), R. Højlund (60') Sert derbi: Haaland'ın dublesi ve Højlund'un cevabı

Futbol ekspertizi ve taktik analiz: 1. hafta favoriler için neden zorlu geçti?

Uluslararası futbol yorumcuları ve uzmanların sonuçları:

Portekiz'deki rotasyon sorunu: Roberto Martínez'in öğrencileri Galler'e karşı tam bir üstünlük kursa da, yaratılan pozisyonları değerlendirme oranı düşük kaldı; Ronaldo'nun iptal edilen golü ve 68. dakikada oyundan alınması, milli takımın yavaş yavaş nesil değişimine girdiğini gösteriyor;

Almanya'nın son dakikalardaki yorgunluğu: Nagelsmann'ın takımı Musiala ve Nmecha ile merkezde üstünlüğü korudu ancak 64. dakikadaki rotasyonlardan sonra savunmada boşluklar oluştu; Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda ise Gakpo ve yedekten gelen güçlerle baskıyı artırarak haklı bir beraberlik aldı;

Haaland'ın milli takımdaki paha biçilemez ağırlığı: Norveç, Danimarka gibi organize savunmaya sahip bir takımı Haaland'ın soğukkanlılığı ve Bobb/Ødegaard ikilisinin yaratıcılığı sayesinde mağlup etti; Manchester City golcüsü, milli formayla da durdurulamaz bir güç olduğunu bir kez daha kanıtladı;

Turnuvanın ilginç beklentisi: İlk haftadan itibaren gruplarda başlayan amansız mücadele, Uluslar Ligi'nin bu sezonunun her zamankinden daha sert ve tahmin edilemez senaryolara sahne olacağı anlamına geliyor.

Avrupa'nın dev takımları ilk haftadan itibaren yoğun karşılaşmalara girerek taraftarlara gerçek bir futbol şöleni sundu.

Sizce, Cristiano Ronaldo Portekiz milli takımındaki ilk 11'deki yerini turnuva boyunca koruyabilecek mi, yoksa genç yıldızlara yol açma zamanı geldi mi? Almanya – Hollanda maçındaki beraberliği ve Haaland'ın dublesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Avrupa futbolunun büyük gecesine adanmış bu makaleyi tüm futbolseverlerle paylaşın!