Golf arabası gezisi faciaya dönüştü: 4 turist kaza geçirdi

·40·Dünya
Golf arabası gezisi faciaya dönüştü: 4 turist kaza geçirdi

Tayland'da tatil yapan dört Rus turistin dinlencesi beklenmedik bir trafik kazasıyla sona erdi. Yerel basında çıkan haberlere göre, golf arabasıyla gezen grup üyeleri dikkatsizlik sonucu çeşitli derecelerde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, golf arabasını kullanan kadın hız sınırını aştı. Virajlardan birinde arkadaşı dengesini kaybederek hareket halindeki araçtan düştü ve omzunu kırdı.

Olayı gören sürücü kadın da aracı durduramayınca, arkadaşına yardım etmek amacıyla hareket halindeki golf arabasından atladı. Sonuç olarak kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak bir ağaca çarptı.

Çarpışma sonucunda golf arabasında kalan diğer iki turist de yaralandı. Yaralıların tamamına tıbbi müdahalede bulunuldu.

Olayın ardından turistler planlanan tatillerini erken bitirerek tedavi için Rusya'ya dönmek zorunda kaldılar. Konuyla ilgili olarak yetkili makamlar tarafından soruşturma başlatıldı.

TaylandRusyaGolf ArabasıTrafik KazasıTurizm
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Charos
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