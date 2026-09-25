Japonya'da kıyafetleri bir dakikada küçülten otomatlar ortaya çıkıyor

Japonya'da turistlerin valizlerindeki kıyafetleri otomatik olarak sıkıştırıp küçülten cihazların havalimanlarında kullanıma sunulması planlanıyor.

«Pocket Tips» adlı hizmet, özel bir otomat yardımıyla kıyafetleri yaklaşık bir dakikada avuç içi boyutuna kadar sıkıştırıyor. Cihaz, kıyafetin türüne bağlı olarak hacmini 7 kata kadar azaltabiliyor. Bu da valizde hediyelik eşyalar ve diğer alışverişler için ek yer açılmasına yardımcı oluyor.

Söz konusu teknoloji 2025-2026 yıllarında Haneda, Narita, Kumamoto ve Naha havalimanlarında test edildi. Naha Havalimanı'ndaki testte kullanıcıların yaklaşık yüzde 96'sı kıyafet sıkıştırma etkisinden memnun kaldıklarını belirtti. Dört havalimanındaki testlere ise yaklaşık 400 kişi katıldı.

Eylül 2026'da hizmetin geliştiricisi SJOY ve Haneda Havalimanı'ndaki «terminal.0 HANEDA» merkezi, bu teknolojiyi tam olarak uygulamaya koymak için ortak bir proje başlattı. Haneda, Narita, Kumamoto ve Naha havalimanlarında daha geniş çaplı uygulamaya 2027 yılından itibaren başlanması planlanıyor. Gelecekte hizmetin otellerde ve diğer mekanlarda da kullanılması değerlendiriliyor.