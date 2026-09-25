Dünyanın en uzun yaşayan atı — Hugo!

Büyük Britanya’nın Northamptonshire bölgesinde yaşayan Hugo lakaplı at, yaşayan atlar arasında dünyanın en uzun atı olarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi. Bu durum Guinness World Records tarafından duyuruldu.

Shire cinsine mensup dört yaşındaki Hugo'nun boyu 1,99 metredir. Yüksekliği toynaktan omuz başına kadar ölçülmüştür. Ölçüm 2 Aralık 2025 tarihinde yapılmış ve atın boyunun 199 santimetre olduğu doğrulanmıştır.

Hugo, Towcester'da Brett ve Lisa Masters'ın çiftliğinde yaşamaktadır. Yaklaşık 890 kilogram ağırlığındadır. Sahipleri onu sakin ve nazik bir at olarak tanımlamaktadır.

İlginç olan şu ki, Hugo hala büyümeye devam edebilir. Sahibi Lisa Masters, atın en az 7-8 yaşına kadar büyüyüp gelişmeye devam edebileceğini belirtmiştir.

Ancak Hugo, tarihteki en uzun at rekorunu henüz kırmış değil. 1850 yılında ölçülen Sampson lakaplı Shire atının boyu 2,19 metreydi. Bu nedenle Sampson, bugüne kadar belgelenmiş en uzun at olma unvanını korumaktadır.