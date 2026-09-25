Dünyanın en uzun yaşayan atı — Hugo!

·3·Dünya
Dünyanın en uzun yaşayan atı — Hugo!

Büyük Britanya’nın Northamptonshire bölgesinde yaşayan Hugo lakaplı at, yaşayan atlar arasında dünyanın en uzun atı olarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi. Bu durum Guinness World Records tarafından duyuruldu.

Shire cinsine mensup dört yaşındaki Hugo'nun boyu 1,99 metredir. Yüksekliği toynaktan omuz başına kadar ölçülmüştür. Ölçüm 2 Aralık 2025 tarihinde yapılmış ve atın boyunun 199 santimetre olduğu doğrulanmıştır.

Hugo, Towcester'da Brett ve Lisa Masters'ın çiftliğinde yaşamaktadır. Yaklaşık 890 kilogram ağırlığındadır. Sahipleri onu sakin ve nazik bir at olarak tanımlamaktadır.

İlginç olan şu ki, Hugo hala büyümeye devam edebilir. Sahibi Lisa Masters, atın en az 7-8 yaşına kadar büyüyüp gelişmeye devam edebileceğini belirtmiştir.

Ancak Hugo, tarihteki en uzun at rekorunu henüz kırmış değil. 1850 yılında ölçülen Sampson lakaplı Shire atının boyu 2,19 metreydi. Bu nedenle Sampson, bugüne kadar belgelenmiş en uzun at olma unvanını korumaktadır.

Guinness Dünya RekoruHugoTowcesterLisa MastersAt
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Özgürlük Heykeli'nden bile yüksek hapishane: Manhattan'da «Jailscraper» yükseliyorÖzgürlük Heykeli'nden bile yüksek hapishane: Manhattan'da «Jailscraper» yükseliyor16 Eylül 08:00Boyu 2 metreyi aşan kadın Guinness rekoru kırdıBoyu 2 metreyi aşan kadın Guinness rekoru kırdı21 Ağustos 10:02Tac Mahal: Babürlülerin Zekası, Mermere İşlenmiş Yas ve Canlı Tarihin SırlarıTac Mahal: Babürlülerin Zekası, Mermere İşlenmiş Yas ve Canlı Tarihin Sırları11 Eylül 12:29Çin’de İçinde Canlı Kurbağa Bulunan Çay Videosu Sosyal Medyayı SalladıÇin’de İçinde Canlı Kurbağa Bulunan Çay Videosu Sosyal Medyayı Salladı11 Ağustos 17:02Nepal'de 6 yaşındaki kız çocuğu 3 gün sonra enkaz altından sağ çıkarıldıNepal'de 6 yaşındaki kız çocuğu 3 gün sonra enkaz altından sağ çıkarıldı1 Eylül 09:12Brezilya’da 10 yıl boyunca zeminin altında kalan kaplumbağa canlı bulundu — nasıl hayatta kaldı?Brezilya’da 10 yıl boyunca zeminin altında kalan kaplumbağa canlı bulundu — nasıl hayatta kaldı?16 Ağustos 17:53
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba